Военный совет Египта отклонил отставку правительства

Верховный совет вооруженных сил Египта не принял отставку правительства, решившего самораспуститься из-за беспорядков на площади Тахрир, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету «Аль-Масри аль-Йоум».

После переговоров военным удалось убедить министров остаться; на отставке настоял только министр культуры Имам Абу ГАЗИ.

Беспорядки на площади Тахрир начались 19 ноября при попытке разгона палаточного лагеря, обустроенного там за день до этого. Организовавшие лагерь жители Египта требовали от военных ускорить передачу власти гражданскому правительству. По их мнению, военные во главе с Хусейном ТАНТАВИ намеренно затягивают эту процедуру, пытаясь удержаться у власти.

Полиция и военные попытались очистить площадь от протестующих, однако это закончилось столкновениями. Против участников акции протеста был применен слезоточивый газ и, по свидетельствам врачей, огнестрельное оружие, хотя власти Египта последнее отрицают. Беспорядки в Каире привели к антиправительственным выступлениям в других городах Египта, в том числе в Александрии, Асуане и Суэце.

Представители Верховного военного совета, пришедшего к власти после свержения Хосни МУБАРАКА, ранее неоднократно отвергали подозрения в стремлении сохранить власть в своих руках, хотя точная дата передачи власти гражданскому правительству объявлена не была.

По данным РИА «Новости», в Египте за выходные в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли 15 и пострадали 2 тыс. человек. Силы безопасности Египта сегодня утром снова обстреляли находящихся на площади Тахрир в Каире демонстрантов зарядами со слезоточивым газом. Сейчас на площади находятся порядка тысячи человек.

Военные власти Египта и правительство накануне призвали все политические силы немедленно вмешаться в ситуацию, однако пока призывы властей на демонстрантов на Тахрире никакого влияния не возымели. Более того, накануне сразу в нескольких египетских провинциях начались массовые акции в поддержку Тахрира.

Демонстранты по все стране требуют скорейшей передачи власти в руки избранных народом Президента и парламента.

Через неделю, 28 ноября, в Египте должны начаться парламентские выборы. Президентские выборы должны состояться в стране не позднее начала 2013 года.