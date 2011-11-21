Главное на 21 ноября (день)

Финансы

Украинские банки сократили убыток более чем в 2 раза – до 5,154 млрд. грн.

Украинские банки в январе-октябре 2011 года сократили убыток более чем в 2 раза – до 5,154 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков Украины за 10 месяцев 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличились на 2,8% – до 115,2 млрд. грн. Расходы банков в январе-октябре т.г. уменьшились на 1,9% – до 120,4 млрд. грн.

В октябре т.г. чистая прибыль банков составила 0,487 млрд. грн., в то время как в сентябре т.г. убыток был на уровне 1,088 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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В Украине предпринимателей будут проверять по степени риска

В Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров завизировал правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ, сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, субъекты хозяйствования будут поделены на разные категории в зависимости от степени риска - высокой, средней и незначительной. Периодичность проверок планируется сократить в 4 раза по сравнению с требованиями, которые были утверждены главным санитарным врачом.

Предусмотрено, что плановые мероприятия государственного контроля за деятельностью предприятий с высокой степенью риска будут проводить не чаще одного раза в год, со средней степенью риска - не чаще одного раза в два года, а с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в три года.

В настоящее время СЭС проводит проверки на основании постановления главного санитарного врача: проверки с периодичностью один раз в три месяца - для субъектов с высокой степенью риска, дважды в год - со средней, раз в год - с незначительной степенью риска.

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Программа сотрудничества МВФ и Украины не решила структурных проблем – отчет МВФ

Программа сотрудничества Международного валютного фонда и Украины stand by, открытая в 2008 году, позволила избежать более негативных последствий кризиса для экономики, при этом структурные проблемы остались нерешенными.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Фондом в пятницу, 18 ноября.

В отчете отмечается, что процесс рекапитализации украинских банков проходил медленнее, чем это предусматривала программа сотрудничества с МВФ. При этом у Фонда есть вопросы к прозрачности процесса рекапитализации.

В целом эксперты МВФ отмечают, что все еще существует необходимость в укреплении банковского регулирования, так как проблемы сектора не были полностью разрешены, при этом НБУ в вопросе курсообразования вернулся к докризисной практике. Помимо этого недореформированность энергетического сектора Украины оказывает значительное давление на государственные финансы.

В то же время эксперты МВФ отмечают, что реализация программы сотрудничества позволила достичь стабильности в банковском секторе, провести коррекцию текущего счета платежного баланса, а кроме того, не допустить суверенного дефолта и наращивания задолженности по соцвыплатам.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 25 октября по 3 ноября т.г.

Как говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, «был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай». «Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил представитель Фонда.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и МВФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией. «Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

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29 марта 2012 года состоится первый Киевский инвестиционный форум

29 марта 2012 года состоится первый Киевский инвестиционный форум, на котором будут представлены инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках утвержденной Стратегии развития столицы до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Согласно документу, создана группа по подготовке и проведению инвестфорума.

Как отмечают в КГГА, 1 декабря 2011 года – последний день, когда председатели РГА и руководители профильных управлений должны подать на рассмотрение стратегического комитета свои предложения к инвестиционным проектам, которые будут реализованы в рамках Стратегии.

«Мы завершаем работу над разработкой Стратегии развития Киева. В ближайшее время она будет презентована широкой общественности с учетом предложений, поступивших от киевлян. Но до сих пор стратегический комитет не получил от председателей некоторых районов предложений бизнеса. Это ненормальная ситуация», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, такая организация работы недопустима, и после 1 декабря будут вынесены соответствующие кадровые решения.

Обращаясь к председателям районных госадминистраций, А.ПОПОВ сказал: «Если вы не можете организовать свою работу, вы современному Киеву не нужны. Я вас в последний раз предупреждаю, не можете работать, пишите заявления об увольнении».

«Учитывая ту экономическую ситуацию, которая складывается сегодня в Европе, мы можем значительно увеличить поступление инвестиций в Киев. Необходимо только активно поработать и соответствующим образом представить наш город», – добавил он.

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ТЭК

«Газпром» и Беларусь 25 ноября договорятся о поставках газа

ОАО "Газпром" планирует заключить контракты о поставках газа с Белоруссией 25 ноября.

Как передают РИА Новости, об этом сообщил журналистам зампред правления "Газпрома"Валерий Голубев.

"Документы все готовы. Поэтому все вопросы решим 25 числа... Речь идет о подготовке двух межправительственных соглашений, которые, как предполагается, будут подписаны премьерами нашим государств. Речь идет о соглашении о покупке 50% дополнительных, по сути 100%, "Белтрансгаза", и соглашении о принципах образования цены на газ, на тарифы транзита. Одновременно будут подписаны контракты на поставку газа, на транзит газа через Белоруссию", - сказал он.

В 2011 году заканчивается контракт между "Газпромом" и "Белтрансгазом". При этом он предусматривает, что с 1 января 2012 года поставки в Белоруссию должны стать для РФ равнодоходными с европейскими.

В конце октября в Москве состоялась очередная встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Белоруссии Сергея Румаса. Стороны продолжили согласование документов, определяющих условия поставки и транспортировки российского газа через территорию Белоруссии, начиная с 2012 года, а также условия увеличения доли "Газпрома" в ОАО "Белтрансгаз" с 50 до 100%. На встрече было подтверждено, что документы могут быть подписаны в ноябре.

В настоящее время "Газпром" и белорусское государство владеют пакетами по 50% акций "Белтрансгаза".

В 2009 году у Белоруссии уже возникали проблемы с оплатой российского газа. Осложнения в белорусской экономике в условиях мирового кризиса привели к понижению уровня платежеспособности потребителей газа. За газ, поставленный в январе-июне 2009 года, образовалась задолженность перед "Газпромом" на сумму 285 миллионов долларов. В августе 2009 года ОАО "Белтрансгаз" начало частично погашать указанную задолженность. Полное погашение задолженности было осуществлено 23 декабря 2009 года. Задолженность ОАО "Белтрансгаз" за поставленный в январе-апреле 2010 года газ составила порядка 187,9 миллионов долларов, которая была в основном погашена 23 июня 2010 года.

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«Энергоатом» намерен привлечь кредит в 45 млн. долл.

НАЭК «Энергоатом» объявил торги по привлечению кредитной линии в размере 45 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома», размещенном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь на 2 года. Цель привлечения кредита в тендерной документации не уточняется.

Заявки потенциальных кредиторов принимаются до 29 декабря, тогда же планируется их раскрытие.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации станций.

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Дело Тимошенко

Карпачева заявила о тяжелом состоянии Тимошенко и необходимости ее лечения вне СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние крайне тяжелым.

Как сообщает «5 канал», Н.КАРПАЧЕВА, в частности, заявила: "Во время моего посещения СИЗО без предупреждения я также наведалась к Юлии ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО крайне тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне стен СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай во времена независимости Украины".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Юлии ТИМОШЕНКО трудно ходить в связи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведения следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинскую помощь.

18 ноября глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО заявил, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне стен СИЗО необходимо решение суда.

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Завтра на севере, востоке и в центре Украины пройдет мокрый снег с дождем

Завтра в северных, центральных и восточных областях Украины пройдет мокрый снег с дождем.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 22 ноября будет облачно с прояснениями. В северных, центральных, а днем и в восточных областях местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 9° мороза, на юге 1-6° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 6-11°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (днем местами). Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице также облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (днем местами). Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.

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