Главное на 21 ноября (вечер)

Финансы

В Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров завизировал правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ, сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, субъекты хозяйствования будут поделены на разные категории в зависимости от степени риска - высокой, средней и незначительной. Периодичность проверок планируется сократить в 4 раза по сравнению с требованиями, которые были утверждены главным санитарным врачом.

Предусмотрено, что плановые мероприятия государственного контроля за деятельностью предприятий с высокой степенью риска будут проводить не чаще одного раза в год, со средней степенью риска - не чаще одного раза в два года, а с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в три года.

В настоящее время СЭС проводит проверки на основании постановления главного санитарного врача: проверки с периодичностью один раз в три месяца - для субъектов с высокой степенью риска, дважды в год - со средней, раз в год - с незначительной степенью риска.

С 21 ноября 2011 года Министерство юстиции и его территориальные органы начали фактическое исполнение полномочий по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам банкротства. Одновременно, с сегодняшнего дня, вступили в силу все нормативно–правовые акты Минюста по вопросам банкротства, которые регламентируют порядок реализации министерством новых полномочий.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, Минюст был определен главным центральным органом исполнительной власти в данной сфере в результате оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и ликвидации Государственного департамента по вопросам банкротства. Соответствующие полномочия в сфере банкротства определены Положением о Министерстве юстиции, утвержденным Указом Президента Украины 6 апреля 2011 года.

По словам министра юстиции, в связи с новыми полномочиями, с 21 ноября 2011 года Министерство юстиции начало осуществлять более десяти новых функций.

Так, на Минюст положены полномочия по ведению единой базы данных о предприятиях, относительно которых начато производство по делу о банкротстве. Соответственно, министерство будет устанавливать и утверждать форму представления арбитражным управляющим информации, необходимой для ведения указанной базы данных.

Министерство юстиции будет осуществлять лицензирование деятельности физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют деятельность в качестве арбитражных управляющих (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы). В частности, Минюст будет выдавать, переоформлять и аннулировать лицензий, будет выдавать дубликаты лицензий на осуществление деятельности арбитражных управляющих, принимать решение о признании таких лицензий недействительными, а также будет осуществлять контроль над соблюдением арбитражными управляющими лицензионных условий). Кроме того, Министерство юстиции будет заниматься организацией подготовки арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Также, на Минюст возложены полномочия по предоставлению предложений хозяйственному суду кандидатуры арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) для государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25%, относительно которых возбужденное дело о банкротстве, и в других предусмотренных законом случаях.

Минюст будет проводить экспертизы финансового состояния государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25%, во время подготовки дела о банкротстве к рассмотрению или его рассмотрения хозяйственным судом в случае назначения судом экспертизы и предоставления соответствующего поручения.

Министерство юстиции будет согласовывать планы санации и мировых соглашений по делам о банкротстве хозяйственных организаций, доля государства в уставном капитале которых составляет более 25%, а также будет способствовать созданию организационных, экономических и других условий, необходимых для осуществления процедур восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом.

На Минюст возлагаются полномочия по обеспечению процедуры банкротства в отношении отсутствующего должника.

Кроме того, Министерство юстиции будет осуществлять подготовку на запросы суда, прокуратуры или другого уполномоченного органа заключения о наличии признаков скрываемого, фиктивного банкротства или доведения до банкротству относительно государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25%.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что распоряжение Кабинета министров, которым был определен момент фактического начала исполнения Минюстом полномочий в сфере банкротства и, соответственно, фактическое прекращение полномочий Государственного департамента по вопросам банкротства, было принято 16 ноября на заседании Кабинета министров.

На сегодняшний день, по словам министра юстиции, министерством проведены все необходимые мероприятия по обеспечению выполнения новой функции. В частности, Минюстом утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, созданы территориальные органы по вопросам банкротства в составе главных управлений юстиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, осуществлены все необходимые меры организационного, кадрового и материально-технического характера.

Правительство Украины предлагает разрешить международным финансовым организациям выпускать облигации, номинированные в гривне, с последующим использованием привлеченных средств исключительно для кредитования реального сектора экономики страны.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте, поданном правительством в Верховную Раду.

В документе предлагается установить, что Кабинет министров Украины по согласованию с Нацбанком Украины будет устанавливать максимальный размер совокупной стоимости кредита/займа (с учетом процентной ставки, комиссий и сборов), по которым может осуществляться такое кредитование.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая организация (IFC) уже несколько лет добиваются разрешения на кредитование в гривне, за счет привлеченных на внутреннем рынке ресурсов. Год назад Национальный банк Украины предоставил IFC разрешение заключать договоры на предоставление кредитов или гарантий, номинированных в гривне.

Энергетика Начальная стоимость планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» составит 135 млн. грн.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте распоряжении Кабинета министров Украины от 2 ноября 2011 г. № 1162-р.

В соответствии с утвержденными правительственным распоряжением конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Закарпатьеоблэнерго» имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывших собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Инвестор также обязывается разработать проектно-расчетную документацию на осуществление реконструкции каскада ГЭС (Оноковской и Ужгородской ГЭС и деривационного канала Камьяница-Ужгород) до 1 января 2015 г.; внести инвестиции в размере 5 млн. грн. в срок и по направлениям, предусмотренным концепцией развития общества и пр.

В целом конкурсные условия по "Закарпатьеоблэнерго" идентичны ранее утвержденным Кабинетом министров условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует огласить итоги конкурсов по передаче в концессию целостных имущественных комплексов госпредприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» 25 ноября т.г.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный источник в министерстве.

«По срокам у нас оглашение результатов 25 ноября», - сказал собеседник агентства, не уточнив никаких других подробностей.

Социальная политика

65% женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», на 1 октября 2011 года получили денежную выплату, назначенную за данное звание — 46,425 тыс. из 71,439 тыс. женщин.

Как отмечается в сообщении Счетной палаты, размещенном на официальном сайте ведомства, многие многодетные женщины старшего возраста умирают, не дождавшись денежного вознаграждения.

По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств на одноразовые выплаты женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», коллегия Счетной палаты сделала вывод, что процедура присвоения звания и назначения вознаграждения является непрозрачной, что нарушает права женщин.

Не определен четкий порядок представления к награде и критерии объективной оценки заслуг многодетных матерей. Это приводит к рассмотрению в судах исков женщин в органы исполнительной власти об отказе в присвоении такого звания. Такие иски, как правило, удовлетворяются. Значительное число женщин обращается к Президенту Украины или уполномоченному Верховной Рады по правам человека о нарушении их права на представление к званию «Мать-героиня».

В 2010 году и I полугодии 2011 года Кабмин, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство образования и науки не обеспечили своевременной и в полном объеме выплаты этого вознаграждения. Организация бывшим Минсемьи выплаты одноразового вознаграждения осуществлялась несистемно и хаотично, что усложняло процедуру получения денег или уменьшало их суммы. Учет женщин, имеющих право на присвоение почетного звания, вообще не осуществляется.

Удостоверение «Мать-героиня» и нагрудный знак часто вручаются почти через год после указа Президента Украины о награждении, а не в течение двух месяцев, как положено. Причина - отсутствие бланков удостоверений и нагрудных знаков в связи с нехваткой бюджетных средств. Как следствие, задерживалась и выплата денежного вознаграждения. В 2011 году поступления ассигнований началось в июле, а не в мае, как предусмотрено в бюджетном расписании.

В январе-октябре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 158,6 млн. грн., что на 71,1 млн. грн. больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 138,6 млн. грн., в сельской – 20 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-октябре 2011 года были назначены 1210 тыс. семей (88,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 972 тыс., в сельской – 238 тыс. По сравнению с январем-октябрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 359,1 тыс., или в 1,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре т.г. увеличился по сравнению с октябрем 2010 года на 36,9% – до 176,3 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской области, Киеве и Хмельницкой области (277,3–213,3 грн.), наименьший – в Николаевской, Одесской и Львовской областях (54,2–117,6 грн.).

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