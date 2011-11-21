«Интертоп» стал официальным дистрибьютором лицензированной продукции UEFA EURO 2012

Сеть обувных магазинов «Интертоп» подписала соглашение с UEFA о реализации лицензированной продукции с символикой UEFA EURO 2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил управляющий директор Дивизиона обуви и одежды группы компаний MTI Сергей БАДРИТДИНОВ в ходе презентации данной продукции в киевском магазине «Интертоп» на Крещатике.

По его словам, со 2 декабря т.г. продукция с символикой UEFA EURO 2012 появится во всех магазинах сети, включая регионы.

«Мы уже начали развозить (продукцию - УНИАН). Ко 2 декабря, когда будет жеребьевка, уже будет во всех магазинах по Украине вся продукция», - сказал управляющий директор.

С.БАДРИТДИНОВ отметил, что в магазинах сети в отдельной зоне будет представлено около 30 наименований лицензированных UEFA товаров (брендированные футболки, джемперы, рубашки поло, чашки, банданы и шарфы).

Справка УНИАН. Группа компаний MTI (г. Киев) ведет свою деятельность в нескольких направлениях: оптовая и розничная торговля IT-товарами, оптовая и розничная торговля одеждой и обувью, услуги по техническому обслуживанию компьютерной, офисной и бытовой техники, системная интеграция в области информационных технологий и технической безопасности.

Группе компаний принадлежат обувные сети «Интертоп», Plato, Kidditop, сеть электроники Protoria, сеть элитных бутиков Ermenegildo Zegna и Bally, а также несколько десятков монобрендовых магазинов мировых производителей обуви.

По состоянию на 21 ноября т.г. сеть «Интертоп» включает 60 магазинов в Украине.