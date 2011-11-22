Медведев: Россия в 2008 году препятствовала расширению НАТО

Москва. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в случае непринятия Россией решительных действий на Кавказе в 2008 году границы НАТО были бы существенно расширены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единой России», об этом он заявил в понедельник во Владикавказе в ходе встречи с российскими офицерами.

«Если бы в 2008 году мы дрогнули, была бы уже другая геополитическая раскладка, и целый ряд стран, которые пытались искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего, были бы там», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Россия не выступает против вооруженных сил в соседних странах, но обеспокоена появлением у своих границ военного блока, который «создает нам определенные неудобства».

«Мы сейчас ушли от прямой конкуренции, но, тем не менее, это надо признать, что у нас существует разное понимание решения целого ряда задач, которые существуют в сфере безопасности», - добавил он.

В тоже время, постпред России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН, принимающий участие во встрече, высказал мнение, что в НАТО просчитались в 2008 году, поскольку не ожидали активных действий со стороны России на Кавказе, без которых, по его словам, в состав альянса уже могли бы войти Украина и Грузия.

«Они реально рассчитывали на совершенно иной ответ - и политический ответ, который, естественно, был за руководством страны, за верховным главнокомандующим, и военный ответ. Они по всем этим ответам просчитались. Это, на самом деле, останется в истории, что бы там ни говорили», - сказал на это Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого российский президент отметил, что ответные действия России на развертывание системы ПРО в Европе будут «разумными и достаточными», но не закроют возможность для переговоров.

«Нам придется определенные решения принимать, и в самое ближайшее время я их озвучу. Можно не сомневаться, что наши действия будут разумными, достаточными и не закрывающими дорогу для того, чтобы продолжить обсуждение ситуации вокруг европейской ПРО с нашими партнерами по Североатлантическому альянсу», - сказал президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что система ПРО в том виде, в котором она была предложена американской стороной, «способна существенным образом изменить систему паритета».

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически с того времени удерживает эти территории под своим контролем. Большинство стран Европы и мира не признали независимость этих двух республик и продолжают настаивать на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

В начале апреля 2008 года Бухарестский саммит НАТО принял принципиальное решение о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса после выполнения необходимых условий. В конце 2008 года Украина надеялась получить от НАТО План действий для членства, однако министры иностранных дел стран - членов Альянса отказались предоставить его Украине.

1 июля 2010 года Верховная Рада приняла закон об основах внутренней и внешней политики, закрепляющий внеблоковый статус Украины. Из статьи, определяющей приоритеты национальных интересов, была исключена норма об интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности.

23 октября Д.РОГОЗИН заявил в интервью «Эхо Москвы», что именно России удалось добиться невступления Украины в НАТО.

17 ноября Начальник Генштаба РФ Николай МАКАРОВ заявил, что возрос риск локальных конфликтов на российских границах, в которых может использоваться ядерное оружие.