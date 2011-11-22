Усиление патрулирования центра Киева в МВД связывают с установлением елки – источник

Усиление патрулирования центральной части Киева накануне Дня свободы в милиции связывают с началом установки новогодней елки.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время в ГУ МВД столицы пока официально не сообщают, какое количество правоохранителей будет задействовано завтра во время празднования Дня свободы.

Справка УНИАН. День Свободы был утвержден 19 ноября 2005 года указом тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Этот праздник должен отмечаться ежегодно 22 ноября в память о начале Оранжевой революции 2004 года.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск Киевской городской госадминистрации о запрете проведения акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Независимости.

Сегодня, 21 ноября, пресс-служба КГГА сообщила, что власти столицы предлагают всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке к новогодним и рождественским праздникам.