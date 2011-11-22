Медведев признал, что Россия начала войну 2008 года - власти Грузии

Власти Грузии считают, что заявление президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о причинах войны в августе 2008 года можно расценивать как признание того, что военные действия тогда начала Россия, сообщает Газета.Ru.

«Заявление президента России о причинах грузино-российской войны важно тем, что МЕДВЕДЕВ признал не только то, что войну начала Россия, но и почему она это сделала», – заявил председатель парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, Президент Д.МЕДВЕДЕВ в понедельник на встрече с военными во Владикавказе впервые назвал одним из последствий войны с Грузией в 2008 году то, что ни Грузия, ни другие страны, против вступления которых в НАТО выступала Россия, так и не были приняты в альянс.

«Если бы в 2008 году мы дрогнули, была бы уже другая геополитическая раскладка, и целый ряд стран, которые пытались искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего, были бы там», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы сейчас ушли от прямой конкуренции, но, тем не менее, это надо признать, что у нас существует разное понимание решения целого ряда задач, которые существуют в сфере безопасности», - добавил он.

В тоже время, постпред России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН, принимающий участие во встрече, высказал мнение, что в НАТО просчитались в 2008 году, поскольку не ожидали активных действий со стороны России на Кавказе, без которых, по его словам, в состав альянса уже могли бы войти Украина и Грузия.

Справка УНИАН, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически с того времени удерживает эти территории под своим контролем. Большинство стран Европы и мира не признали независимость этих двух республик и продолжают настаивать на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

В начале апреля 2008 года Бухарестский саммит НАТО принял принципиальное решение о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса после выполнения необходимых условий. В конце 2008 года Украина надеялась получить от НАТО План действий для членства, однако министры иностранных дел стран - членов Альянса отказались предоставить его Украине.

1 июля 2010 года Верховная Рада приняла закон об основах внутренней и внешней политики, закрепляющий внеблоковый статус Украины. Из статьи, определяющей приоритеты национальных интересов, была исключена норма об интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности.

23 октября Д.РОГОЗИН заявил в интервью «Эхо Москвы», что именно России удалось добиться невступления Украины в НАТО.

17 ноября Начальник Генштаба РФ Николай МАКАРОВ заявил, что возрос риск локальных конфликтов на российских границах, в которых может использоваться ядерное оружие.