Анонс на 22 ноября

* Рабочий визит в Украину Президента Литовской Республики Д.Грибаускайте.

* Состоится роад-шоу LNG-Терминала в Стамбуле.

* Состоится открытие III Международного конгресса «Зерновой Олимп». Участники: Николай Калюжный, зам.председателя Госкомитета Украины по земельным ресурсам, Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, Кристиан Бикерт, ведущий консультант Немецкого сельскохозяйственного общества DLG, Николай Верницкий, директор информационной компании «Проагро», Андрей Мартын, член Научно-технического совета Госкомзема и др.

* Пресс-конференция на тему: «Угрожающее влияние фосфатов на очистительные сооружения Бортнической станции аэрации и экологию Киева». Участники: зам.ген.директора по юридическим вопросам Вита Струкова и начальник Бортнической станции аэрации Сергей Бражник. Модератор - советник председателя правления по вопросам информационной политики Виктория Яковлева.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "О ситуации по улучшению пенсионного обеспечения инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС" . В работе примет участие президент Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Цены и качество нефтепродуктов: прогноз на 2012 год". Участники: Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95"; Виталий Чеховский, руководитель автомобильного социального портала Autovisio.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с работой Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей по проверке качества продуктов в торговой сети.

* Состоится официальное открытие X Международного промышленного форума. Организаторы: Госагентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, УНК «Укрверстатоинструмент», ООО «Международный выставочный центр». После открытия состоится осмотр экспозиций и общение с журналистами.

* Круглый стол на тему: «Реализация земельной реформы. Предложения по доработке законопроекта «О рынке земель». Организатор – Госземагентство Украины. Круглый стол проведет Сергей Тимченко - председатель Госземагентства Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Что ожидает украинцев из-за принятия Закона о балконах и лоджиях?". Участники: Алексей Кучеренко, председатель ВОО Союз собственников жилья Украины; Екатерина Чижик, сопредседатель ассоциации Наш дом (г. Днепропетровск); Людмила Шанц, председатель Ассоциации Виктория (г. Запорожье) обнародуют заявление Союза собственников жилья Украины.

* Состоится брифинг председателя Гослесагентства Украины Виктора Сивця на тему: “В этом году реализация новогодней сосны и ели будет проходить с использованием электронного учета древесины”. Электронный чип будет прикрепляться к дереву таким образом, что снять его без повреждения будет невозможно. В этом ярлыке будет содержаться вся информация о происхождении хвойного насаждения: сведения, из какого лесхоза и лесничества отпустили дерево, его сорт и качество. Также будет представлена система совместных мероприятий Гослесагенства и МВД по обеспечению охраны хвойных насаждений в предновогодний период 2012 года и сообщено о размере таксы для исчисления стоимости вреда причиненного лесу, в результате незаконной вырубки.

СОБЫТИЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СВОБОДЫ В КИЕВЕ:

* 13-00 - На Майдане Незалежности в Киеве Конгресс Украинских Националистов вместе с партиями “Наша Украина” и Украинская Народная Партия проведет акцию “Свободу не спинити!”, приуроченную к седьмой годовщине Помаранчевой революции (Дню Свободы) .На время акции организаторы установят одну из палаток, которая стояла на Майдане семь лет назад.

* 10-00 - Состоятся мероприятия, посвященные Дню Свободы. Организатор - ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции».

* 18-00 Состоится митинг Народной воли (Майдан Незалежности).

* 16-00 Интернет-марафон "Революция. 7 лет спустя". Проект будут транслировать более тридцати интернет-ресурсов.

* 17-00 - Киевская городская партийная организация «ВО «Батьківщина» в рамках общего решения членов Комитета сопротивления диктатуре в г. Киеве примет участие в митинге ко дню Свободы возле Лукьяновского СИЗО.

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