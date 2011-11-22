Милиция Донецкой области переведена на усиленный режим, чтобы не допустить терактов

В настоящее время в Донецкой области милиция переведена на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить возможных терактов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что в связи с распространенной некоторыми СМИ информацией об угрозе проведения терактов в Донецке, правоохранителями принимаются все необходимые меры по их недопущению. Милиция области переведена на усиленный вариант несения службы, при главке создан оперативный штаб, задачей которого является принятие всех необходимых мер, направленных на обеспечение безопасности жителей региона.

В то же время, милиция призывает жителей области проявлять бдительность и, в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, звонить по телефону «102».

21 ноября, по данным сайта газеты «Сегодня», в Интернет появилось второе сообщение от якобы организаторов взрывов в ряде городов Украины. "Руководству, СБУ, прокуратуры и МВД! Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня 21.11 в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник 22.11 к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет – то готовьте труповозки, ближайшую цель для следующего удара мы указали, это – Донецк", – говорится в сообщении, оставленном на сайте "Комментариев".

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МЧС 16 ноября в 00.10 в Днепропетровске на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора. В результате погиб 27-летний финансовый директор одной из фирм города.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщила газета "Сегодня", в Интернете появилось сообщение от террористов, якобы взорвавших урну в Днепропетровске. В информации говорится, что сообщение было оставлено на сайте "Комментариев" (стиль авторов сохранен): "Мы организовали взрывы в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Наши требования есть у СБУ, МВД и прокуратуры. Нас игнорируют. Сегодня пролилась первая кровь - она на совести властей. В соседней урне в синем пакете письмо - если его не нашли, то поищите в урне на другой стороне проспекта: там - невзорвавшаяся бомба… Ждем реакции до 21.11. Условия, согласно письму из Запорожья. Мы не подставные террористы из Макеевки, которым нашли деньги за несколько часов, но следующие взрывы будут в Донецке. Мы не остановимся, пока не выполнят наши требования. Нам нечего терять".

Прокурор Днепропетровской области Наталья МАРЧУК на брифинге 16 ноября сообщила, что прокуратура не располагает информацией о каких-либо требованиях со стороны злоумышленников.

17 ноября прокуратура Донецкой области по факту угрозы совершения террористического акта в Донецке возбудила уголовное дело.