Сегодня в Украине отмечают День Свободы.

Этот праздник отмечается во исполнение указа Президента Украины.

21 ноября 2004 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого ЦИК объявила победителем кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время сторонники другого кандидата - Виктора ЮЩЕНКО - отмечали многочисленные нарушения избирательного законодательства и по всей стране начали акции в его поддержку.

Самая крупная акция началась 22 ноября в Киеве на Майдане Незалежности, которая дала старт Помаранчевой революции. Она продолжалась более двух недель, и весь это время люди не покидали Майдан.

Третьего декабря 2004 г. Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК, которым избранным Президентом был объявлен В.ЯНУКОВИЧ. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными.

После решения суда ЦИК постановила провести повторное голосование второго тура президентских выборов 26 декабря, в результате которого победил В.ЮЩЕНКО. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

19 ноября 2005 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ «О Дне Свободы». В нем отмечено: «С целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие Украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности постановляю: Установить в Украине День Свободы, который отмечать ежегодно 22 ноября».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ (2005-2010 гг.) ВИКТОРА ЮЩЕНКО ПО СЛУЧАЮ 7-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ СВОБОДЫ:

Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что в седьмую годовщину Дня Свободы украинские граждане оказались перед теми же вызовами, которые стали причиной Майдана 2004 года. Об этом говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО по случаю Дня Свободы, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой партии «Наша Украина».

В.ЮЩЕНКО назвал 22 ноября, когда отмечается День Свободы, одним из самых примечательных событий в истории нашего народа. «Семь лет назад украинские граждане вышли на защиту своего неотъемлемого права быть свободными людьми, которые самостоятельно избирают и изменяют власть», - отметил он.

Бывший Президент подчеркнул, что главным автором Помаранчевой революции был украинский народ, и День Свободы принадлежит миллионам обычных людей, которые имели личное мужество выступить против авторитаризма.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Помаранчевая революция имеет универсальное значение для всех украинских граждан, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов.

«Помаранчевая революция имеет значение мировое, поскольку, как пример масштабного гражданского подвига, относится к исключительным событиям человеческой истории», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО важность украинского Дня Свободы не уменьшается. «Сегодня против нас, украинских граждан, вернулись те же вызовы, которые стали причиной Майдана 2004 года: авторитаризм власти, наступление на права граждан и предпринимателей, вымогательство чиновников, цензура средств массовой информации, преследования политических оппонентов и нескрываемая подготовка к фальсификации выборов», - подчеркнул он.

"В День Свободы мы предупреждаем власть, что ее возможности не безграничны", подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО обращается к каждому украинскому гражданину, независимо от происхождения, веры или политических взглядов, отметить общую гражданскую свободу и встать вместе на защиту общих прав.

«Суть Дня Свободы заключается не в воспоминаниях. Его суть – это ценности свободной жизни, ради которой нужно объединяться сегодня. Все зависит от миллионов украинских граждан. Нет ни одной власти, которая бы сумела проигнорировать нашу общую волю жить в демократическом государстве», - считает он.

«День Свободы дает нам пример того, как нужно действовать. Мы гордимся этим днем и верим, что его ценности опять объединят все Украинское государство», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

ДЕНЬ СВОБОДЫ - 22 НОЯБРЯ 2011 ГОДА:

Сегодня, 22 ноября 2011 года украинцы вынуждены отмечать День Свободы в достаточно жестких условиях. Впервые с момента Помаранчевой революции в этот день Майдан Незалежности полностью огорожен металлическим забором, а вокруг него и возле основных органов власти расположены дополнительные силы милиции и спецподразделений. Власть ссылается на необходимость предоставить пространство для безопасного монтирования новогодней елки, которое в нынешнем году началось недели на две раньше обычного. В то же время, и в 2004 году (когда на Майдане стояли сотни тысяч митингующих), и в последующие годы процесс монтажа елки и прочие коммунальные мероприятия вполне уживался с проводящимися протестами.

Двое лидеров Майдана-2004 - Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО - сейчас находятся за решеткой.

Избранный в феврале 2010 г. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в прошлом году так и не поздравил украинский народ с государственным праздником - Днем Свободы. В этом году по состоянию на 11-30 на сайте Президента также нет официального поздравления с этим праздником (последние поздравления от Президента датированы 21 ноября - Президент поздравил новоизбранного председателя Союза писателей Украины а также - аграриев Украины с высоким урожаем).

Кроме того, в этом году политические акции, в частности, в столице, запрещены судебным решением. Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск КГГА о запрещении на проведение акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Незалежности. Вчера, 21 ноября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что власть столицы предлагает всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке до новогодних и рождественских праздников.

На сегодня в Киеве запланировано несколько мероприятий в рамках празднования Дня Свободы:

* 13-00 - На Майдане Незалежности в Киеве Конгресс Украинских Националистов вместе с партиями “Наша Украина” и Украинская Народная Партия проведет акцию “Свободу не спинити!”, приуроченную к седьмой годовщине Помаранчевой революции (Дню Свободы) .На время акции организаторы установят одну из палаток, которая стояла на Майдане семь лет назад.

* 10-00 - Состоятся мероприятия, посвященные Дню Свободы. Организатор - ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции».

* 18-00 Состоится митинг Народной воли (Майдан Незалежности).

* 16-00 Интернет-марафон "Революция. 7 лет спустя". Проект будут транслировать более тридцати интернет-ресурсов.

* 17-00 - Киевская городская партийная организация «ВО «Батьківщина» в рамках общего решения членов Комитета сопротивления диктатуре в г. Киеве примет участие в митинге ко дню Свободы возле Лукьяновского СИЗО.