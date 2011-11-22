Между Украиной и Литвой подписан ряд двусторонних документов

В присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, были подписаны: Протокол пятого заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики, Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Литвы, Программа сотрудничества в сфере науки и технологий между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством образования и науки Литвы на 2011-2015 гг., План консультаций между МИД Украины и Литвы на 2012-2013 гг.

Протокол пятого заседания Совета президентов Украины и Литвы отражает позиции сторон относительно стратегического характера межгосударственного отношения и настроенность развивать взаимодействие на двустороннем и региональном уровнях. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества, в частности, по выполнению Дорожной карты развития отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2011-2012 гг., углублению торгово-экономического сотрудничества.

Речь идет также о необходимости продолжения активного и последовательного взаимодействия сторон по обеспечению евроинтеграционных целей Украины, по вопросам международной и региональной безопасности, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Литвы направлен на развитие сотрудничества в транспортной сфере. В первую очередь это касается повышения эффективности использования поезда комбинированных перевозок «Викинг».

Среди основных направлений взаимодействия: более активное сотрудничество в использовании ІХ Панъевропейского транспортного коридора, увеличение грузопотока между Балтийским и Черным морями с использованием поезда «Викинг», расширение географии его использования и привлечение к проекту новых стран; внедрение унифицированных процедур пересечения границ и таможенного оформления; оптимизация тарифов и привлечение новых операторов; сокращение в портах времени проверки контейнеров.

Программа сотрудничества в сфере науки и технологий между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством образования и науки Литвы на 2011-2015 гг. направлена на дальнейшую реализацию межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере науки, образования и культуры от 4 августа 1993 года. Документ содержит перечень видов совместной деятельности, формы реализации Программы, условия финансирования обменов ученых и оценивания поданных проектов, сроки их реализации и использование результатов.

План консультаций между МИД Украины и Литвы на 2012-2013 гг. заключен для углубления диалога между внешнеполитическими ведомствами как неотъемлемой части развития стратегического партнерства государств.

Документ определяет конкретные сроки проведения переговоров и консультаций по таким приоритетным для украинско-литовских отношений вопросам, как евроинтеграция, экономическое взаимодействие и сотрудничество в энергетике, политический анализ, консульская проблематика, контроль над вооружениями.