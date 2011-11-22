Главное на 22 ноября (день)

Социальная политика

Сегодня в Украине отмечают День Свободы.

Этот праздник отмечается во исполнение указа Президента Украины.

21 ноября 2004 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого ЦИК объявила победителем кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время сторонники другого кандидата - Виктора ЮЩЕНКО - отмечали многочисленные нарушения избирательного законодательства и по всей стране начали акции в его поддержку.

Самая крупная акция началась 22 ноября в Киеве на Майдане Незалежности, которая дала старт Помаранчевой революции. Она продолжалась более двух недель, и весь это время люди не покидали Майдан.

Третьего декабря 2004 г. Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК, которым избранным Президентом был объявлен В.ЯНУКОВИЧ. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными.

После решения суда ЦИК постановила провести повторное голосование второго тура президентских выборов 26 декабря, в результате которого победил В.ЮЩЕНКО. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

19 ноября 2005 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ «О Дне Свободы». В нем отмечено: «С целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие Украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности постановляю: Установить в Украине День Свободы, который отмечать ежегодно 22 ноября».

Сегодня, 22 ноября 2011 года украинцы вынуждены отмечать День Свободы в достаточно жестких условиях. Впервые с момента Помаранчевой революции в этот день Майдан Незалежности полностью огорожен металлическим забором, а вокруг него и возле основных органов власти расположены дополнительные силы милиции и спецподразделений. Власть ссылается на необходимость предоставить пространство для безопасного монтирования новогодней елки, которое в нынешнем году началось недели на две раньше обычного. В то же время, и в 2004 году (когда на Майдане стояли сотни тысяч митингующих), и в последующие годы процесс монтажа елки и прочие коммунальные мероприятия вполне уживался с проводящимися протестами.

Двое лидеров Майдана-2004 - Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО - сейчас находятся за решеткой.

В этом году политические акции, в частности, в столице, запрещены судебным решением. Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск КГГА о запрещении на проведение акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Незалежности. Вчера, 21 ноября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что власть столицы предлагает всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке до новогодних и рождественских праздников.

На сегодня в Киеве запланировано несколько мероприятий в рамках празднования Дня Свободы.

Сегодня в Донецке голодовку продолжают 47 чернобыльцев.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, минувшая ночь в палаточном городке прошла «нормально, спокойно». «Правда, у нескольких человек развиваются простудные заболевания», - добавил он.

В.СУМАРУКОВ не исключил, что «заболевших простудой придется отправить домой лечиться, чтобы не заразили других».

«В остальном ситуация не изменилась», - сказал он.

В настоящее время в Донецкой области милиция переведена на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить возможных терактов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что в связи с распространенной некоторыми СМИ информацией об угрозе проведения терактов в Донецке, правоохранителями принимаются все необходимые меры по их недопущению. Милиция области переведена на усиленный вариант несения службы, при главке создан оперативный штаб, задачей которого является принятие всех необходимых мер, направленных на обеспечение безопасности жителей региона.

В то же время, милиция призывает жителей области проявлять бдительность и, в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, звонить по телефону «102».

21 ноября, по данным сайта газеты «Сегодня», в Интернет появилось второе сообщение от якобы организаторов взрывов в ряде городов Украины. "Руководству, СБУ, прокуратуры и МВД! Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня 21.11 в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник 22.11 к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет – то готовьте труповозки, ближайшую цель для следующего удара мы указали, это – Донецк", – говорится в сообщении, оставленном на сайте "Комментариев".

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен объединить Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики. Об этом сообщает сайт «LB.ua», ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что в Администрации Президента активно обсуждается возможность слияния Министерства здравоохранения с Министерством социальной политики - по европейскому образцу. «По предварительной информации, Виктор ЯНУКОВИЧ уже принял революционное решение об объединении министерств. Также стала известна возможная кандидатура на пост главы нового ведомства - это нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА», - пишет «LB.ua».

Член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Семен ГЛУЗМАН отметил изданию, что не слышал о том, что такое решение уже принято. "Но мне известно, что в кабинете Президента тема обсуждалась не раз. Я сторонник объединения - так живет весь нормальный цивилизованный мир. Решить проблему системы здравоохранения отдельно от социальной системы невозможно. Слишком многие звенья в этих системах дублируются. К примеру, как можно внедрять принцип «деньги ходят за клиентом», когда клиент одновременно является клиентом двух ведомств? Для психиатрии это очень актуально. Вместе с тем, объединение может оказаться опасным – если решение будет необдуманным, неподготовленным и революционным. Такая ситуация может не облегчить жизнь двух министерств, а угробить их, а заодно и всю социальную сферу», - рассказал он.

Политика России Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в случае непринятия Россией решительных действий на Кавказе в 2008 году границы НАТО были бы существенно расширены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единой России», об этом он заявил в понедельник во Владикавказе в ходе встречи с российскими офицерами.

«Если бы в 2008 году мы дрогнули, была бы уже другая геополитическая раскладка, и целый ряд стран, которые пытались искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего, были бы там», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Россия не выступает против вооруженных сил в соседних странах, но обеспокоена появлением у своих границ военного блока, который «создает нам определенные неудобства».

«Мы сейчас ушли от прямой конкуренции, но, тем не менее, это надо признать, что у нас существует разное понимание решения целого ряда задач, которые существуют в сфере безопасности», - добавил он.

В тоже время, постпред России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН, принимающий участие во встрече, высказал мнение, что в НАТО просчитались в 2008 году, поскольку не ожидали активных действий со стороны России на Кавказе, без которых, по его словам, в состав альянса уже могли бы войти Украина и Грузия.

«Они реально рассчитывали на совершенно иной ответ - и политический ответ, который, естественно, был за руководством страны, за верховным главнокомандующим, и военный ответ. Они по всем этим ответам просчитались. Это, на самом деле, останется в истории, что бы там ни говорили», - сказал на это Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого российский президент отметил, что ответные действия России на развертывание системы ПРО в Европе будут «разумными и достаточными», но не закроют возможность для переговоров.

«Нам придется определенные решения принимать, и в самое ближайшее время я их озвучу. Можно не сомневаться, что наши действия будут разумными, достаточными и не закрывающими дорогу для того, чтобы продолжить обсуждение ситуации вокруг европейской ПРО с нашими партнерами по Североатлантическому альянсу», - сказал президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что система ПРО в том виде, в котором она была предложена американской стороной, «способна существенным образом изменить систему паритета».

Власти Грузии считают, что заявление президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о причинах войны в августе 2008 года можно расценивать как признание того, что военные действия тогда начала Россия, сообщает Газета.Ru.

«Заявление президента России о причинах грузино-российской войны важно тем, что МЕДВЕДЕВ признал не только то, что войну начала Россия, но и почему она это сделала», – заявил председатель парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ.

От газопровода «Южный поток» может быть проложен отвод в Республику Сербская.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы компании Алексея МИЛЛЕРА и президента Республики Сербская Милорада ДОДИКА.

«Стороны обсудили возможность создания газопровода-отвода от проекта «Южный поток» в Республику Сербская. Участники встречи также рассмотрели вопросы подготовки контракта на поставку российского газа в страну», - говорится в сообщении.

Украина - Европейский Союз

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на сегодняшний день в Соглашении об ассоциации с ЕС остается несогласованным лишь пункт о предоставлении Украине перспективы членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для Украины этот вопрос является чрезвычайно важным и принципиальным.

«Украина настаивает на том, чтобы в договоре были отображены перспективы вступления в Европейский Союз. Мы считаем, что второго такого договора уже никогда не будет, поскольку в практике Европейского Союза такого нет, потому для нас данный договор является стратегическим и очень важным, и должен вобрать в себя все эти элементы», - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что сегодня украинское общество положительно относится к европейской интеграции, и это также является важным фактором движения Украины в европейскую сторону.

Кроме того, Президент выразил надежду, что во время саммита Украина-ЕС в декабре будет принято решение о предоставлении Украине второй части плана относительно безвизового режима.

В присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, были подписаны: Протокол пятого заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики, Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Литвы, Программа сотрудничества в сфере науки и технологий между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством образования и науки Литвы на 2011-2015 гг., План консультаций между МИД Украины и Литвы на 2012-2013 гг.

Протокол пятого заседания Совета президентов Украины и Литвы отражает позиции сторон относительно стратегического характера межгосударственного отношения и настроенность развивать взаимодействие на двустороннем и региональном уровнях. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества, в частности, по выполнению Дорожной карты развития отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2011-2012 гг., углублению торгово-экономического сотрудничества.

Речь идет также о необходимости продолжения активного и последовательного взаимодействия сторон по обеспечению евроинтеграционных целей Украины, по вопросам международной и региональной безопасности, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Литвы направлен на развитие сотрудничества в транспортной сфере. В первую очередь это касается повышения эффективности использования поезда комбинированных перевозок «Викинг».

Среди основных направлений взаимодействия: более активное сотрудничество в использовании ІХ Панъевропейского транспортного коридора, увеличение грузопотока между Балтийским и Черным морями с использованием поезда «Викинг», расширение географии его использования и привлечение к проекту новых стран; внедрение унифицированных процедур пересечения границ и таможенного оформления; оптимизация тарифов и привлечение новых операторов; сокращение в портах времени проверки контейнеров.

Программа сотрудничества в сфере науки и технологий между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством образования и науки Литвы на 2011-2015 гг. направлена на дальнейшую реализацию межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере науки, образования и культуры от 4 августа 1993 года. Документ содержит перечень видов совместной деятельности, формы реализации Программы, условия финансирования обменов ученых и оценивания поданных проектов, сроки их реализации и использование результатов.

План консультаций между МИД Украины и Литвы на 2012-2013 гг. заключен для углубления диалога между внешнеполитическими ведомствами как неотъемлемой части развития стратегического партнерства государств.

Документ определяет конкретные сроки проведения переговоров и консультаций по таким приоритетным для украинско-литовских отношений вопросам, как евроинтеграция, экономическое взаимодействие и сотрудничество в энергетике, политический анализ, консульская проблематика, контроль над вооружениями.

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