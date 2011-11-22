Янукович: евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и осталось принять лишь политическое решение, в частности, подписать, а затем ратифицировать это соглашение парламентами стран - членов ЕС.

Президент не смог сказать, как будет проходить этот процесс. «Мы видим, что есть политики и есть страны, которые считают, что Украина еще не достигла тех критериев, которые предъявляются нашей стране», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, возможно, придется сделать паузу, как это уже было в вопросе евроинтеграции Украины. «Это можно сделать и сейчас», - сказал он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что процесс евроинтеграции в целом для Украины не будет прекращен, поскольку в стране продолжаются реформы.

Он в очередной раз подчеркнул, что для Украины очень важна фиксация в Соглашении об ассоциации перспективы членства в ЕС.

По словам Президента, некоторые политики говорят, что этот пункт может осложнить ратификацию соглашения в некоторых парламентах. «Но у нас оптимистичное настроение. Мы выполняем сегодня партнерские обязательства, которые взяли на себя», - сказал он и напомнил, что Украина завершила переговоры относительно создания зоны свободной торговли с ЕС, выполнила первую часть плана действий по установлению безвизового режима.

«Это факты, которые являются реальностью. Остальные будут зависеть от некоторых обстоятельств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что еще много времени до декабрьского саммита Украина-ЕС, и переговорный процесс продолжается.

«Обеспокоенность, которая существует, она есть и у нас», - сказал он.