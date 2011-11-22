Успех саммита напрямую зависит от решения ситуации с Тимошенко – Президент Литвы от имени ЕС

Успех декабрьского саммита Украина-ЕС будет напрямую зависеть от решения в Украине ситуации с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что Европа была шокирована теми решениями, которые были приняты во время судебного процесса над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

«В Европе преобладал взгляд, что ТИМОШЕНКО и ее коллеги стали жертвами процесса политической нейтрализации», - сказала Президент Литвы.

При этом Д.ГРИБАУСКАЙТЕ заметила, что сейчас говорит от имени ЕС: «Это и является той речью и новостью, которую меня просили и уполномочили донести до вас от имени Европейского Союза».

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что Европа считает, что Украина еще не нашла решения политических проблем, особенно относительно принятия поправок к Уголовному кодексу. Потому Европа просит Украину обеспечить справедливое рассмотрение апелляционных исков относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО, сказала она.

«И поэтому успех и проведение самого саммита, запланированного на декабрь месяц, будет зависеть от того, как Украина сможет показать свою состоятельность в дальнейшем жить в самом духе ассоциации», - сказала Д.ГРИБАУСКАЙТЕ. При этом она подчеркнула, что Литва понимает, насколько этот сложный вопрос, и готова помогать Украине.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбывания наказания.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начнет рассмотрение жалобы экс-премьера на приговор Печерского райсуда.