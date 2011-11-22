Генпрокуратура готовит новые дела в отношении Тимошенко?

Генеральная прокуратура готовит новые уголовные дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле Киевского СИЗО заявил народный депутат Украины, адвокат экс-премьер-министра Сергей САС.

«Насколько у меня есть информация - я являюсь защитником только по одному делу – это объединенные два дела по киотским средствам и по автомобилям скорой помощи, - но еще возбуждены и этим занимается Генеральная прокуратура… В Генеральной прокуратуре еще есть дела, которые уже готовятся для того, чтобы предъявить Юлии Владимировне обвинение по другим статьям», - сказал С.САС.

При этом он подчеркнул: «Я абсолютно убежден, есть еще дела, которые готовятся в недрах наших правоохранительных органов».