Янукович: Тимошенко сегодня-завтра окажут необходимую медицинскую помощь

Экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО сегодня будет оказана необходимая медицинская помощь в киевских больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопросы журналистов сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос состояния здоровья экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, о котором вчера говорила Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, заслуживает особого внимания. Президент подчеркнул, что медицинские работники и все те, кто занимается этим вопросом, должны уделить максимум внимания для того, чтобы снять все эти проблемы.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что утром имел разговоры по этому поводу с министром здравоохранения, генеральным прокурором, министром внутренних дел. «Я обратил их внимание на то, чтобы они столько, сколько это необходимо, уделили внимание этому вопросу и оказали всю необходимую медицинскую помощь и внимание», - сказал Президент.

«Меня информировали о том, что система, которая сегодня существует в Украине, она не достигла того уровня и тех стандартов, которые необходимы. Поэтому это лечение или те медицинские услуги придется предоставлять в медицинских учреждениях города Киева. По-видимому, это будет сделано сегодня-завтра… В ближайшие дни», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.

"Во время моего посещения СИЗО без предупреждения я также наведалась к Юлии ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО очень тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне пределов СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай во времена независимости Украины", - подчеркнула омбудсман.

Справка УНИАН. 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО трудно ходить в связи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации по дальнейшему медикаментозному лечению».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний по проведению следственных действий относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сказала, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинской помощи.

Между тем 18 ноября глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО подчеркнул, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне пределов СИЗО необходимо решение суда.