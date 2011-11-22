24-25 ноября - очередной раунд украинско-российских переговоров относительно ЧФ РФ
15:42, 22 ноября 2011Разное
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24-25 ноября в МИД Украины состоится очередной раунд украинско-российских переговоров по военно-политической проблематике пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, главным вопросом на переговорах будет работа над проектами украинско-российских соглашений, в частности, предложенным российской стороной проектом соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о льготном таможенном режиме при ввозе на территорию Украины материально-технических средств и товаров для ЧФ России.
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