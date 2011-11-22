Украина запланировала на декабрь безвизовый режим с Турцией и переговоры по ЗСТ

Стамбул. Украина рассчитывает подписать договор о безвизовом режиме с Турцией в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета, которое состоится в конце декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ в ходе роуд-шоу Национальных проектов Украины в Турции сегодня в Стамбуле.

«Я думаю, мы подпишем, будут отменены краткосрочные визы. Исходя из потока туристов, это очень выгодно для нас. Однако долгосрочные визы, например, рабочие, будут действовать и дальше», - сказал дипломат.

Также Украина и Турция планируют в декабре текущего года провести первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Ранее уже состоялись четыре неофициальных консультации. В декабре, я надеюсь, состоится первый официальный раунд переговоров», - сказал он.

По мнению С. КОРСУНСКОГО, переговорный процесс может занять 1-2 года. «Некоторые виды товаров потребуют особого подхода. В частности, сельскохозяйственная продукция, металл, удобрения», - отметил дипломат.

Как сообщалось, в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета Украина и Турция намерены подписать десять межгосударственных соглашений. В частности, планируется либерализовать правила автомобильного сообщения, усовершенствовать правила авиасообщения, подписать договор об взаимном признании дипломов, активизировать сотрудничество в сфере культуры.

По итогам 9 месяцев 2011 г. товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд. долл., причем позитивное сальдо для Украиной возросло до 1,7 млрд. долл.

По прогнозам С.КОРСУНСКОГО, по итогам 2011 г. товарооборот между странами превысит 5 млрд. долл. против 4 млрд. долл. в 2010 г.