Украина поддерживает резолюцию МАГАТЭ относительно Ирана - МИД

Украина поддерживает резолюцию МАГАТЭ относительно Ирана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ была принята резолюция относительно ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«Указанная резолюция в полной мере отвечает подходам Украины к урегулированию иранской проблемы. Украина полностью поддерживает усилия МАГАТЭ и дипломатические усилия стран группы «5+1», направленные на получение надлежащих гарантий относительно мирного характера иранской ядерной программы», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, Украина считает, что залогом перевода иранского досье в русло обычной деятельности агентства является предоставление Тегераном исчерпывающих ответов на все невыясненные аспекты прошлой ядерной деятельности, в частности, те, которые могут иметь военную направленность.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что Украина придерживается мнения о необходимости полного выполнения Ираном резолюций Совета безопасности ООН №1737, №1747, №1803, №1835 и №1929.

«Украина признает неотъемлемое право Ирана на мирное использование ядерной энергетики в соответствии со статьей 4 Договора о нераспространении ядерного оружия», - добавил он.