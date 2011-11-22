Украина хочет возобновить переговоры с Россией о разделе заграничной собственности СССР

Украина предлагает России возобновить переговорный процесс о разделе заграничной собственности бывшего СССР.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Украина предлагает возобновить переговорный процесс с РФ по вопросу передачи украинской стороне объектов недвижимости для потребностей ее дипломатических и консульских учреждений», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, соглашение между Украиной и Россией относительно урегулирования вопросов правопреемства по поводу внешнего государственного долга и активов бывшего СССР не вступило в силу, а, следовательно, не может быть правовым основанием для перерегистрации заграничной собственности бывшего СССР на Россию.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что факт погашения Россией Парижскому клубу кредиторов долгов бывшего СССР в полном объеме не снимает с России обязательств, взятых в соответствии с подписанными международными соглашениями с Украиной.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ сказал, что Россия практически во всех странах перерегистрировала на себя собственность бывшего СССР.

«Эта тема давно уже не является предметом украинско-российского переговоров, несмотря на то, что Украина не ратифицировала соглашение о нулевом варианте, российская сторона практически во всех государствах перерегистрировала на себя собственность СССР», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что при этом украинская сторона больше не ставит вопрос о предоставлении ей объектов в третьих странах для нужд ее дипломатических представительств.

«Вряд ли в условиях сложных переговоров по газовой проблематике нам нужно возобновлять дискуссию по этому вопросу», - отметил он.

1 февраля 2011 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что Украина и Российская Федерация приостановили переговоры о спорной собственности Советского Союза за границей.

«Переговоры о собственности в последнее время приостановились – все дело в том, что обе стороны дошли до своих крайних позиций и, не найдя общего языка, мы для себя сделали вывод – думаю, такой же вывод сделала российская сторона, - что нужно взять паузу и подумать, что дальше делать с этим вопросом», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что некоторые переговорные позиции потеряли свою актуальность, например, некоторые объекты собственности, которые РФ готова была передать Украине в странах Африки.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, также необходимо обновить двухстороннее соглашение, которое регулирует деятельность дипломатических представительств, что позволит улучшить их работу.

Посол отметил, что эксперты не прекращали контактировать, но в течение прошлого года переговоры по этому вопросу не велись.

«Мы к этой теме вернемся, когда поймем, что стороны выработали новые подходы», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

18 мая 2010 г. управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН выразил надежду, что Украина согласится на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказал В.КОЖИН.

25 мая 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина не признает претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.