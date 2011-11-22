Анонс на 23 ноября

* Состоится первый официальный визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Республику Казахстан. В рамках визита будет проведена презентация нового украинского самолета АН-140-100.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Новая стратегия позволила группе компаний «DiaWest - Компьютерный мир» за два года увеличить продажи на 20%”. Пресс-конференция посвящена оптимизации внутренних процессов в компании, которые позволили DiaWest значительно уменьшить инвестиции в товарные запасы, ускорить их оборотность и увеличить продажи на 20%. Для осуществления всех преобразований в компанию были приглашены независимые консультанты, которые используют в своей работе «Теорию Ограничения Системы» Э. Голдратта. После выявления проблемных мест в нашей работе и воплощения рекомендаций специалистов DiaWest удалось улучшить эффективность компании, уменьшить расходы на логистику, посмотреть по-другому на жизненный цикл товара, изменить правила закупки товара то есть реорганизовать систему управления запасами. Участники: Анатолий Балюк, председатель правления группы компаний “DiaWest - Компьютерный мир”. Таисия Попова, финансовый директор группы компаний “DiaWest - Компьютерный мир”.

* Состоится мультимедийная пресс-конференция в режиме открытой дискуссии на тему: «Кто спасет киевские острова?». Участники: Алексей Василюк, зам. председателя Национального экологического центра Украины; Иван Парникоза, представитель Дружины охраны природы «Зелене Майбутнє».

* Пресс-конференция на тему: «Зима 2011-2012: прогнозы Украинского гидрометцентра». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометцентра; Людмила Савченко, начальник отдела метеорологического прогнозирования Украинского гидрометцентра; Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра.

* Пресс-конференция заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анатолия Голубченко на тему: «Что получит Киев от ЕВРО-2012».

* Пресс-конференция на тему: «Повышение арендной платы ЧФ РФ: экономические и политические последствия». Участники: директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков; первый Посол Украины в РФ Владимир Крижанивский.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Уничтожение рынков - сознательный геноцид граждан». Участники: член правления ВО «Гражданское движение «Вперед!» Руслан Секела, председатель Херсонского Общественного объединения «Добро» Валентина Крицак, руководитель ОО «Правич» Игорь Бурлака. По убеждению участников пресс-конференции, рынки в Украине - это не бизнес, а социальное явление, благодаря которому выживают сотни тысяч семей. Уничтожение рынков приведет к неконтролированному росту цен в сетевых супермаркетах.

* Круглый стол на тему: "Строительный сезон 2012. Из чего будут строить украинцы?". Вопросы: Как украинцы строят дома? Чем продиктованы потребительские запросы, и какие стройматериалы чаще всего покупают украинцы?Почему возникают сложности с приобретением строительных материалов? Из чего будут строить дома украинцы в 2012 году?

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