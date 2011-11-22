Главное на 22 ноября (вечер)

Финансы

Количество админуслуг будет отрегулировано законом - Янукович

Количество административных услуг в ближайшее время будет отрегулировано законом.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ во время украинско-литовского бизнес-форума.

По его словам, в рамках реализации админреформы и дерегулирования экономики в Украине уже ликвидированы около 12 тысяч предприятий, которые предоставляли не предусмотренные национальным законодательством административные услуги.

«Количество админуслуг в ближайшее время будет отрегулировано, они будут определены законом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и выразил убеждение, что таким образом будет положен конец практике, когда то или иное ведомство «выдумывало» определенные платные обязательные административные услуги.

Он также отметил, что в рамках админреформы происходит сокращение количества чиновников.

«Трудно расстаются чиновники со старой системой – и мы это прекрасно понимаем», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

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Автоматическое возмещение НДС уже получают около 70% предприятий-экспортеров - Янукович

Автоматическое возмещение НДС в Украине уже получают около 70% предприятий-экспортеров, отметил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время украинско-литовского бизнес-форума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «Около 70% предприятий-экспортеров работают в режиме автоматического возвращения НДС. Мы увеличиваем количество таких предприятий».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о наличии четких критериев, позволяющим предприятиям получать возмещение этого налога автоматически.

«Мы работаем над дерегулированием разных процессов в государстве. Это процесс болезненный, потому что связан с коррупцией. Однако этот процесс продолжается», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, власть прилагает все усилия для сокращения количества регуляторных актов.

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ТЭК

Украина обсуждает с Турцией транспортировку газа через Босфор

Стамбул. Украина проводит консультации с Турцией по техническим вопросам прохождения танкеров-газовозов к будущему LNG-терминалу через Босфор, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ в ходе презентации национальных проектов Украины в Стамбуле во вторник, 22 ноября.

«Босфор открыт для нас, согласно международной конвенции. Однако пролив очень перегружен, и ожидать, что танкер будет проходить, например, каждую пятницу, нельзя. Был случай, когда судна вообще ждали месяц, пока прекратится шторм в Черном море», - сказал он.

По словам дипломата, из-за малой глубины и ширины некоторых участков Босфора, его прохождение является технически сложным, перед проливом все время стоит очередь из кораблей.

Тем не менее, по словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава КАСЬКИВА, больших трудностей возникнуть не должно. «В год через Босфор проходит 50 тыс. кораблей, а нам нужно 50-70», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб.

В сентябре компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море). Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

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«Укртранснафта» будет перерабатывать азербайджанскую нефть на Кременчугском НПЗ

ПАО «Укртранснафта» акцептировало предложение ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) по предоставлению услуг по переработке нефти сорта Azeri Light на давальческих условиях.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость акцептированного предложения составила: для услуг по переработке нефти – 496 грн./тонна, для услуг по хранению светлых и темных нефтепродуктов которые будут получены в результате переработки – 1 грн за тонну в сутки.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» планирует в конце 2011 – I квартале 2012 года закупить около 300 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для дальнейшей переработки на одном из украинских нефтеперерабатывающих заводов на давальческих условиях.

13 сентября т.г. председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, нефть по давальческой схеме будет транспортироваться «Нафтогазом» по маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.

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ДТЭК осталась без конкурентов в борьбе за «Киевэнерго». АМКУ отказал "Полтаваоблэнерго"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Как отметили в пресс-службе, данное заявление было оставлено без рассмотрения, поскольку не соответствовало требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Как отметили в АМКУ, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время в АМКУ сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г.

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

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Соцполитика

Азаров поручил усовершенствовать предоставление медицинской помощи в СИЗО

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Государственной пенитенциарной службе усовершенствовать порядок обеспечения конституционных прав человека на жизнь, здоровье, достойное поведение и надлежащую медицинскую помощь во время пребывания в следственных изоляторах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Глава правительства поставил задачу рассмотреть и учесть предложения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ по установлению четкого нормативного порядка предоставления заключенным плановой и консультативной помощи в заведениях Министерства здравоохранения, а также привлечения для этого специалистов Минздрава.

На выполнение поручения правительства от 5 августа Государственной пенитенциарной службой подготовлен проект совместного приказа Министерства юстиции и Министерства здравоохранения «Об утверждении Порядка взаимодействия заведений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с государственными заведениями здравоохранения по вопросам предоставления медицинской помощи лицам, взятым под стражу», который в данное время находится на согласовании в Министерстве юстиции.

Уполномоченный ВР по правам человека представила ряд дополнений к проекту этого документа. В частности, Н.КАРПАЧЕВА высказала предложение, чтобы предоставление плановой и консультативной помощи лицам, взятым под стражу, осуществлялось не путем получения «разрешений», а на тех же основах, что и предоставление медицинской неотложной помощи, то есть путем доставки больного в нужное заведение здравоохранения.

Профильные ведомства должны в ближайшее время проработать эти вопросы и представить согласованные предложения по улучшению условий содержания лиц, лишенных свободы.

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В Донецке за два дня госпитализировали 30 голодающих чернобыльцев

В Донецке за два дня – вчера и сегодня - уже госпитализировали 30 чернобыльцев, которые с 15 ноября голодали, протестуя против сокращения им пенсионных выплат.

Об этом сегодня (по состоянию на 15.30) сообщил корреспонденту УНИАН представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, «вчера к вечеру было 20 госпитализировано, а еще четверых голодающих забрали родственники, сегодня 6 человек госпитализировано, их увезла «скорая».

В.СУМАРУКОВ еще раз отметил, что всем госпитализированным они сразу готовят замену – в голодовку вступают новые чернобыльцы, участвующие в акции протеста.

«Вчера на вечер было 47 человек, участвующих в голодовке. Дело в том, что на место того, кого увозит «скорая», на его место ложится следующий голодать. Окончательную цифру – о том, будет ли сегодня на вечер 47 человек, я не могу сказать. Один уходит, другой его сменяет. Мы ограничены в спальных местах, мы не можем людей оставлять, чтобы они голодали на улице», - объяснил чернобылец. И добавил: «Может, к концу вечера сегодня будет 42 голодающих, а завтра с утра опять будет 47 или 50, точно не могу сказать».

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Агро

Мораторий на продажу земли может быть продлен до 2013 года - Госземагентство

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине может быть продлен до 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ во время круглого стола.

По его словам, агентство делает все возможное, чтобы доработанный закон о рынке земель был принят в целом до конца текущего года.

«Однозначно, законопроект будет принят на этой сессии, сессия заканчивается 12 декабря», - уточнил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Вместе с тем, он отметил, что нормы закона, касающиеся земель несельскохозяйственного назначения, могут вступить в силу 1 января 2012 года.

«Законопроект однозначно должен быть введен, и депутаты с этим согласны, с 1 января, то есть с момента его подписания, по землям несельскохозяйственного назначения. По землям сельскохозяйственного назначения – решат депутаты. Но большая вероятность того, что все-таки он (мораторий – УНИАН) будет снят с 1 января 2013 года, чтобы мы за это время смогли доработать те законодательные акты, которые необходимы», - сказал замглавы ведомства.

Он также отметил, что задача ведомства – создать рабочую группу, чтобы в течение двух недель доработать законопроект с учетом предложений фермеров и общественности и внести максимум 8 декабря на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.

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Фермерские хозяйства могут исключить из списка покупателей сельхозземель

Фермерские хозяйства могут исключить из списка покупателей сельхозземель, согласно доработанной редакции закона о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ во время круглого стола.

По его словам, согласно действующей редакции закона, существует три приобретателя участка сельхозназначения – государство, фермерские хозяйства или граждане Украины.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что в доработанной версии есть два варианта – или исключить фермерские хозяйства вообще из списка покупателей сельхозземли, или оставить те хозяйства, которые были созданы до 1 января 2011 года.

«Скорее всего, не будет фермерских хозяйств вообще», - добавил он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что после внесения изменений в закон о фермерских хозяйствах, они начали размножаться как грибы ради того, чтобы скупать земли.

Кроме того, среди предлагаемых изменений в закон – ограничить максимальную площадь арендуемых сельхозземель на территории районов.

«Есть предложения ограничить площадь арендуемых земель максимум 5 тыс. га на территории одного района. На мой взгляд, это маленькая площадь. Сегодня крупные землепользователи владеют земельными участками по 5-7, до 10 тыс. га. Я думаю, что эта норма будет увеличена… Я думаю, что она будет не менее 10 тыс. га», - сказал он.

Также в закон планируется внести изменения, уменьшающие максимальную площадь земельных участков сельхозназначения для продажи с существующих 2,1 тыс. га до 100-500 га.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что ведомство будет настаивать на привязке максимальной площади земли к агроклиматическим зонам.

В свою очередь, глава Госземагенства Сергей ТИМЧЕНКО озвучил предложения фермеров, которые хотят, чтобы планируемый к созданию Государственный земельный банк выдавал долгосрочные кредиты аграриям под не более 8% годовых под залог земли или долгосрочной аренды.

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Минагропрод ожидает пересев озимых зерновых на площади 2,3 млн. га в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га в 2012 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

«Исходя из ожидаемого пересева озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено дополнительно посеять в 2012 году 500 тыс. га кукурузы на зерно, 200 тыс. га яровой пшеницы, 300 тыс. га сои, 1200 тыс. га ярового ячменя и 100 тыс. га крупяных культур», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на особый контроль взято дополнительное создание страховых запасов и подготовка высококачественных семян вышеупомянутых сельскохозяйственных культур. Направлено письмо в Кабинет министров Украины с просьбой выделить из резервного фонда государственного бюджета 20 млн. грн. для пополнения страховых запасов сортовых и гибридных семян в Государственном резервном семенном фонде.

По данным ведомства, на 17 ноября т. г., озимые культуры взошли на площади 5,7 млн. га, что составляет 71% от засеянных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 3,9 млн. га (69,2% ), в слабом и изреженном состоянии - 1,8 млн. га (30,8%).

В ведомстве отмечают, что агрометеорологические условия в первой декаде ноября на значительной части территории страны остаются крайне неблагоприятными, а местами – критическими для роста и развития озимых культур.

Прохладная погода в ноябре замедляет ростовые процессы, что приводит к отставанию в фазовом развитии растений на 2-3 недели от средних многолетних показателей. Если в течение ноября сохранится относительно теплая погода, на большинстве площадей, особенно в южном регионе, всходы будут получены. При этом, если вегетация прекратится в середине ноября, значительная часть посевов (более 2 млн. га) войдет в зиму в неудовлетворительном состоянии и может подлежать весеннему пересеву.

По оперативным данным регионов, по состоянию на 21 ноября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 8050 тыс. га, что составляет 99% от прогноза, в том числе: пшеницы - 6499 тыс. га (99% от прогноза); ячменя - 1223 тыс. га (99%); ржи - 327 тыс. га (99%).

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Международные отношения

Украина хочет возобновить переговоры с Россией о разделе заграничной собственности СССР

Украина предлагает России возобновить переговорный процесс о разделе заграничной собственности бывшего СССР.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Украина предлагает возобновить переговорный процесс с РФ по вопросу передачи украинской стороне объектов недвижимости для потребностей ее дипломатических и консульских учреждений», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, соглашение между Украиной и Россией относительно урегулирования вопросов правопреемства по поводу внешнего государственного долга и активов бывшего СССР не вступило в силу, а, следовательно, не может быть правовым основанием для перерегистрации заграничной собственности бывшего СССР на Россию.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что факт погашения Россией Парижскому клубу кредиторов долгов бывшего СССР в полном объеме не снимает с России обязательств, взятых в соответствии с подписанными международными соглашениями с Украиной.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ сказал, что Россия практически во всех странах перерегистрировала на себя собственность бывшего СССР.

«Эта тема давно уже не является предметом украинско-российского переговоров, несмотря на то, что Украина не ратифицировала соглашение о нулевом варианте, российская сторона практически во всех государствах перерегистрировала на себя собственность СССР», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что при этом украинская сторона больше не ставит вопрос о предоставлении ей объектов в третьих странах для нужд ее дипломатических представительств.

«Вряд ли в условиях сложных переговоров по газовой проблематике нам нужно возобновлять дискуссию по этому вопросу», - отметил он.

1 февраля 2011 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что Украина и Российская Федерация приостановили переговоры о спорной собственности Советского Союза за границей.

«Переговоры о собственности в последнее время приостановились – все дело в том, что обе стороны дошли до своих крайних позиций и, не найдя общего языка, мы для себя сделали вывод – думаю, такой же вывод сделала российская сторона, - что нужно взять паузу и подумать, что дальше делать с этим вопросом», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что некоторые переговорные позиции потеряли свою актуальность, например, некоторые объекты собственности, которые РФ готова была передать Украине в странах Африки.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, также необходимо обновить двухстороннее соглашение, которое регулирует деятельность дипломатических представительств, что позволит улучшить их работу.

Посол отметил, что эксперты не прекращали контактировать, но в течение прошлого года переговоры по этому вопросу не велись.

«Мы к этой теме вернемся, когда поймем, что стороны выработали новые подходы», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

18 мая 2010 г. управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН выразил надежду, что Украина согласится на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказал В.КОЖИН.

25 мая 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина не признает претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.

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Украина поддерживает резолюцию МАГАТЭ относительно Ирана - МИД

Украина поддерживает резолюцию МАГАТЭ относительно Ирана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ была принята резолюция относительно ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«Указанная резолюция в полной мере отвечает подходам Украины к урегулированию иранской проблемы. Украина полностью поддерживает усилия МАГАТЭ и дипломатические усилия стран группы «5+1», направленные на получение надлежащих гарантий относительно мирного характера иранской ядерной программы», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, Украина считает, что залогом перевода иранского досье в русло обычной деятельности агентства является предоставление Тегераном исчерпывающих ответов на все невыясненные аспекты прошлой ядерной деятельности, в частности, те, которые могут иметь военную направленность.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что Украина придерживается мнения о необходимости полного выполнения Ираном резолюций Совета безопасности ООН №1737, №1747, №1803, №1835 и №1929.

«Украина признает неотъемлемое право Ирана на мирное использование ядерной энергетики в соответствии со статьей 4 Договора о нераспространении ядерного оружия», - добавил он.

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Россия получила худшие условия членства в ВТО, чем Украина – российский эксперт

Москва. Россия получила худшие условия членства в ВТО, чем Украина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал член рабочей группы по технологической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения при правительстве России Евгений КОРЧЕВОЙ.

«По нашей оценке, Россия получила условия гораздо хуже, чем получили в ВТО Китай, Украина и многие другие страны. Мы, вступая в ВТО, берем на себя обязательства, но взамен не получаем ничего», - сказал он.

Е.КОРЧЕВОЙ отметил, что когда Украина вступала в ВТО, было принято решение о снижении ввозных пошлин, но, например, со стороны ЕС украинская сторона выторговала квоту на ввоз зерна.

«Россия такую квоту имеет в размере ноль. Украина поставила условием своего вступления в ВТО такую квоту», - отметил он.

По его словам, вследствие вступления России в ВТО нанесен существенный вред несырьевому сектору российской экономики.

«Все, кто занимается реальным производством – все пострадают», - сказал он, и добавил, что это приведет к сокращению рабочих мест, оттоку капитала, сокращению инвестиций и как следствие - оттоку населения из страны.

В свою очередь, директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей ПОРТАНСКИЙ отметил, что сейчас можно только говорить о возможных последствиях вступления РФ в ВТО, поскольку за всю историю их никто точно не смог просчитать.

Он считает, что Россия получила выгодные условия членства.

В частности, по его словам, ни одна отрасль не должна пострадать после вступления страны в ВТО, хотя риски могут быть на уровне отдельных предприятий.

«И в правительстве, и в сельском хозяйстве среднее снижение ставки импортной таможенной пошлины в течении переходного периода составит 3-4%», - сказал он.

По его словам, сразу после вступления РФ в ВТО 90% ставок импортных пошлин останутся неизменными и будет переходный период.

А.ПОРТАНСКИЙ также не согласился с мнением, что условия вступления РФ в ВТО хуже, чем у Украины.

По его словам, об этом свидетельствует желание правительства Украины пересмотреть условия своего членства в ВТО, особенно для сельского хозяйства.

«Эта процедура чрезвычайно сложная и я не помню, чтобы ее кому-то удавалось реализовать», - отметил он.

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Украина запланировала на декабрь безвизовый режим с Турцией и переговоры по ЗСТ

Стамбул. Украина рассчитывает подписать договор о безвизовом режиме с Турцией в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета, которое состоится в конце декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ в ходе роуд-шоу Национальных проектов Украины в Турции сегодня в Стамбуле.

«Я думаю, мы подпишем, будут отменены краткосрочные визы. Исходя из потока туристов, это очень выгодно для нас. Однако долгосрочные визы, например, рабочие, будут действовать и дальше», - сказал дипломат.

Также Украина и Турция планируют в декабре текущего года провести первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Ранее уже состоялись четыре неофициальных консультации. В декабре, я надеюсь, состоится первый официальный раунд переговоров», - сказал он.

По мнению С. КОРСУНСКОГО, переговорный процесс может занять 1-2 года. «Некоторые виды товаров потребуют особого подхода. В частности, сельскохозяйственная продукция, металл, удобрения», - отметил дипломат.

Как сообщалось, в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета Украина и Турция намерены подписать десять межгосударственных соглашений. В частности, планируется либерализовать правила автомобильного сообщения, усовершенствовать правила авиасообщения, подписать договор об взаимном признании дипломов, активизировать сотрудничество в сфере культуры.

По итогам 9 месяцев 2011 г. товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд. долл., причем позитивное сальдо для Украиной возросло до 1,7 млрд. долл.

По прогнозам С.КОРСУНСКОГО, по итогам 2011 г. товарооборот между странами превысит 5 млрд. долл. против 4 млрд. долл. в 2010 г.

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Евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и осталось принять лишь политическое решение, в частности, подписать, а затем ратифицировать это соглашение парламентами стран - членов ЕС.

Президент не смог сказать, как будет проходить этот процесс. «Мы видим, что есть политики и есть страны, которые считают, что Украина еще не достигла тех критериев, которые предъявляются нашей стране», - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, возможно, придется сделать паузу, как это уже было в вопросе евроинтеграции Украины. «Это можно сделать и сейчас», - сказал он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что процесс евроинтеграции в целом для Украины не будет прекращен, поскольку в стране продолжаются реформы.

Он в очередной раз подчеркнул, что для Украины очень важна фиксация в Соглашении об ассоциации перспективы членства в ЕС.

По словам Президента, некоторые политики говорят, что этот пункт может осложнить ратификацию соглашения в некоторых парламентах. «Но у нас оптимистичное настроение. Мы выполняем сегодня партнерские обязательства, которые взяли на себя», - сказал он и напомнил, что Украина завершила переговоры относительно создания зоны свободной торговли с ЕС, выполнила первую часть плана действий по установлению безвизового режима.

«Это факты, которые являются реальностью. Остальные будут зависеть от некоторых обстоятельств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что еще много времени до декабрьского саммита Украина-ЕС, и переговорный процесс продолжается.

«Обеспокоенность, которая существует, она есть и у нас», - сказал он.

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