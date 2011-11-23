ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В НБУ заверили банкиров, что стабильности гривни до выборов ничего не угрожает» пишет:представители Нацбанка на встрече с казначеями крупнейших банков заверили последних в том, что серьезных колебаний курса гривни в ближайшее время не будет. Регулятор намерен удерживать курс гривни стабильным как минимум до парламентских выборов…

http://delo.ua/finance/v-nbu-zaverili-bankirov-chto-stabilnosti-grivni-do-vyborov-niche-168320/

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Также «Дело» в публикации «Налоговый кодекс может уничтожить внутренний туристический рынок Украины» пишет: правка к Налоговому кодексу переведет внутренний туризм Украины на новую систему налогообложения – увеличенный НДС. В данной ситуации туркомпаниям останется либо повышать стоимость туруслуг, либо уходить в тень во избежание финансовых потерь…

http://delo.ua/special/nalogovyj-kodeks-mozhet-unichtozhit-vnutrennij-turisticheskij-rynok-168306/

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«Дело» в публикации «Власть идет навстречу бизнесу» пишет: предчувствие возможной новой волны экономического кризиса заставляет власть и представителей бизнеса искать разумные компромиссы. Кабинет Министров инициировал внесение в Налоговый кодекс изменений, способных вернуть малому бизнесу перспективы развития…

http://delo.ua/businessman/vlast-idet-navstrechu-biznesu-168289/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «АМКУ хочет познакомиться лично», в котором пишет: у одного из претендентов на 25% акций "Киевэнерго" — компании "Полтаваоблэнерго" — возникли сложности с подачей документов для участия в приватизационном конкурсе. Антимонопольный комитет принял решение не рассматривать заявку компании, так как она не раскрыла имена своих конечных бенефициаров….

http://www.kommersant.ua/doc/1822290

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Революция разошлась на акции», в котором пишет: вчера в столице состоялись массовые мероприятия оппозиции, посвященные 7-й годовщине "оранжевой революции". Акции, посвященные ей, прошли на майдане Незалежности, а также возле Лукьяновского СИЗО, где в настоящее время находятся экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко. Митинги на Майдане не обошлись без стычек между оппозиционерами и милицией…

http://www.kommersant.ua/doc/1822197

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Издание «Экономические известия» в публикации «Детали уточняют» пишет: вчера глава государства Виктор Янукович на встрече со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте заявил, что переговорный процесс с Россией относительно поставок и транзита газа еще «далеко не завершен», хотя «с двух сторон есть движение навстречу…

http://markets.eizvestia.com/full/detali-utochnyayut

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банкам осталось немного», в котором пишут: Остатки на корсчетах банков на текущей неделе опустились ниже 10 млрд. грн. И хотя такое снижение эксперты связывают с сезонными факторами, неуклонное движение банков к критической границе налицо…

http://finance.eizvestia.com/full/bankam-ostalos-nemnogo

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Газета «Сегодня» в публикации «Чиновники тратят сотни тысяч на крутые машины и "золотую" мебель» пишет: Директор ТЭЦ в Харьковской области лишился работы за попытку купить BMW X5…

http://www.segodnya.ua/news/14312926.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фонд госимущества... президента Украины?» пишет: проект Закона о Фонде госимущества, закрепляет широкие полномочия ФГИ. А также - определяющее влияние на Фонд президента и его администрации. Полномочия Кабмина и Рады - практически сводятся к нулю...

http://economics.unian.net/rus/detail/110780

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Частные инвесторы Олимпиады отчаялись окупить свои вложения» пишет: частные инвесторы Олимпиады обнаружили, что никогда не смогут окупить построенные ими объекты. Теперь они просят у государства как минимум субсидировать процентную ставку по кредитам ВЭБа, а лучше выкупить долю в компаниях или сами спортивные сооружения…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1431870/olimpijskij_zagovor

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Издание «Известия» в публикации «Москва и Минск договорились о газе на 20 лет вперед» пишет: Соглашение о продаже «Белтрансгаза» установит правила игры до 2032 года…

http://www.izvestia.ru/news/507489

(УНИАН)