Тимошенко обследовали в одном из киевских медучреждений

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

«Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сегодня прошла полное медицинское обследование в одном из медицинских учреждений Киева», - сказал министр, отказавшись уточнить, о каком именно заведении идет речь.

Он сообщил, что данные медобследования были направлены в Государственную пенитенциарную службу.

А.АНИЩЕНКО также отказался комментировать состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 7 ноября Государственная пенитенциарная служба сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний для проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сказала, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинской помощи.

18 ноября глава Минздрава А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне СИЗО необходимо решение суда.

21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновский СИЗО посетить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.