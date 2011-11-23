У Тимошенко не выявлено патологических изменений, угрожающих жизни – пенитенциарная служба

По результатам обследований в организме экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не выявлено патологических изменений, угрожающих ее жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня в одном из лечебных заведений Киева в соответствии с рекомендациями комиссии Министерства здравоохранения Украины проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО было выполнено магнитно-резонансную томографию, рентген, сонографию.

«По результатам проведенных обследований у Ю.ТИМОШЕНКО не выявлено патологических изменений, представляющих угрозу ее жизни. Состояние здоровья позволяет проведение необходимых следственных действий», - заявили в пенитенциарной службе.

Также в сообщении отмечается, что результаты обследования Ю.ТИМОШЕНКО переданы в медицинскую часть Киевского СИЗО для назначения курса лечения.

Сейчас состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под контролем медперсонала Киевского СИЗО.

Справка УНИАН. 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, трудно ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно последующего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний для проведения следственных действий относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сказала, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинской помощи.

18 ноября глава Минздрава А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне пределов СИЗО необходимо решение суда.

21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.

Вчера, 22 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет оказана необходимая медицинская помощь в киевских больницах.