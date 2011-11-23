В Киеве временный каток вместо Майдана откроют на Контрактовой площади

Временный ледовый каток, который в предыдущие годы работал на Майдане Незалежности, в нынешнем году откроют на Контрактовой площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Традиционно там установят также игровые площадки и торговые палатки. Представители детско-юношеских спортивных школ столицы представят на катке свои лучшие выступления. Их зрителями станут дети-сироты, дети, лишенные родительской заботы, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов, которые получат бесплатные приглашения.

Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году для малышей возле катка бесплатно работали горки, качели, карусели, машинки, игрушечная детская железная дорога и другие аттракционы. 10 детских площадок после Крещения подарили столичным районам.