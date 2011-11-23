Герман: в Украине нет политических заключенных

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что в Украине нет политических заключенных.

Об этом она сказала в эфире "5-го канала" во вторник, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

"Я не знаю уголовных дел, возбужденных по политическим мотивам. Я знаю политического узника в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, который в свое время сидел как политический. Я не знаю в Украине сейчас людей, которые сидят за политику, я знаю, что люди сидят за то, что люди нарушали закон, и закон криминальный", - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который с декабря прошлого года содержится в СИЗО, хорошо знает, что такое политические репрессии.

"Он, и меня в том числе, по телевизору вызывал на допросы, и моих коллег бросал за решетку", – добавила А.ГЕРМАН.