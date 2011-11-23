Тигипко против объединения на данном этапе Минсоцполитики и Минздрава

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО против объединения на данном этапе Министерства социальной политики с Министерством здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал на брифинге сегодня.

Он выразил мнение, что перед тем, как объединять такие министерства, необходимо провести серьезные реформы. В частности, он считает, что необходимо провести реформы в сфере трудового законодательства, реформу социальных фондов, персонификацию основных социальных выплат и т. п.

«А после этого можно было бы подумать и об объединении. Такие объединенные министерства работают в России, если я не ошибаюсь, ничего здесь страшного нет. И тогда можно было бы взяться за медицинскую сферу», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября сайт «LB.ua» со ссылкой на свои источники сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен объединить Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики.

Издание отмечает, что в Администрации Президента активно обсуждается возможность слияния Министерства здравоохранения с Министерством социальной политики – по европейскому образцу. «По предварительной информации, В.ЯНУКОВИЧ уже принял революционное решение об объединении министерств. Также стала известна возможная кандидатура на пост главы нового ведомства - это нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА», - говорится в сообщении.