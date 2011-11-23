Кабмин увеличил количество работников секретариата правительства

Кабинет министров Украины своим постановлением № 1188 от 21 ноября т.г. увеличил количество работников секретариата КМУ с 592 до 607 человек, сообщает правительственный сайт.

Кабмин также поручил Министерству финансов Украины во время доработки проекта Государственного бюджета на 2012 г. предусмотреть финансирование работников секретариата "исходя из утвержденной граничной численности".