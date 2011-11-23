Главное на 23 ноября (день)

Финансы

Перечисление налогов в общий фонд госбюджета увеличилось в 1,6 раза

По оперативным данным, налоговики в январе-октябре 2011 года перечислили в общий фонд государственного бюджета 148,2 млрд. грн. налогов и сборов, что в 1,6 раза, или на 53,4 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

"Сбор платежей в этом году превышает прошлогодние показатели на 53,4 млрд. грн., или в 1,6 раза. Налога на прибыль поступило 41,4 млрд. грн., рентных платежей - 13,1 млрд. грн., НДС собрано 63,2 млрд. грн.", - отметил он.

За 10 месяцев этого года государственный бюджет дополнительно получил3,8 млрд. грн.

Бюджетная роспись Министерства финансов по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 102,7%.

В сводный бюджет в январе-октябре перечислено 213,5 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами. Прирост к аналогичному показателю в прошлом году составил 53,5 млрд. грн. В государственный бюджет перечислено 153,7 млрд. грн. (дополнительно в бюджет поступило 48,8 млрд. грн.), в местные бюджеты - 59,8 млрд. грн. (+4,7 млрд. грн.).

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В ГНСУ могут создать спецподразделение для проверки операций с оффшорами

Кабинет министров Украины предлагает создать в Государственной налоговой службе специальное подразделение, которое будет заниматься проверками операций с оффшорными зонами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что сегодня Кабинет министров планирует изменить законодательство, которое бы позволило увеличить налогообложение операций с оффшорными зонами.

По его словам, сегодня в мире насчитывается около 100 оффшорных зон, а украинским законодательством признаны только 33. Поэтому КМУ предлагает увеличить это количество еще на 35 и признать таким образом 68 оффшорных зон. По его словам, это даст возможность перечислять из операций с этими оффшорными зонами 12% в Пенсионный фонд. По его мнению, это позволит увеличить бюджет почти на 3 млрд. грн.

В этот перечень, по его словам, не будет включена оффшорная зона Кипра, поскольку это страна ЕС и Украина не может применить такой подход в отношении этой страны. Поэтому в КМУ готовится отдельное решение относительно данной оффшорной зоны, что даст возможность также облагать налогом операции с Кипром.

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ТЭК

25 ноября Беларусь подпишет с Россией ряд соглашений по газу

Минск. 25 ноября в Москве Беларусь подпишет с Россией, в рамках Высшего Государственного совета (ВГС), новый газовый контракт и документы о продаже пакета акций ОАО «Белтрансгаз».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО.

По словам первого вице-премьера Беларуси, в частности, планируется подписать бессрочное межправительственное соглашение о формировании цен на газ для Беларуси и тарифов на транзит, соглашение о купле-продаже 50% акций ОАО «Белтрансгаз» и контракт на поставки газа в Беларусь на 2012-2014 годы.

Что же касается цены на российский газ для Беларуси, то В.СЕМАШКО сказал: «Вы все узнаете, когда документы будут подписаны».

Комментируя информацию о снижении вдвое цены на газ, которая появилась в российских СМИ, В.СЕМАШКО сказал: «Если российские СМИ пишут про 150 долларов, значит, они знают, о чем пишут».

По поводу стоимости пакета акций «Белтрансгаза» первый вице-премьер Беларуси напомнил, что в 2006 году была проведена независимая оценка стоимости предприятия и названы 5 млрд. долларов США.

«За 2,5 млрд. долл. уже продали часть. Если ранее Россия говорила, что стоимость завышена, то сейчас российская сторона не ставит под сомнение названные суммы», - подчеркнул В.СЕМАШКО.

*** 22 ноября российская газета «Ведомости» сообщила, что в 2012 году цена российского газа для Беларуси может составить чуть более 150 долларов за тысячу кубометров. По данным издания, стоимость сырья будет рассчитаться по формуле, которая учитывает цену в одном из регионов России. Прогноз средней цены в России на этот год – около 99 долларов (без НДС), на 2012 год – 106-107 долл. Какой регион России будет учитываться в формуле с 2013 года, источники «Ведомостей» не раскрывают, лишь уточняя, что это не Смоленская область, на которую хотел ориентироваться Минск. К названной цене будут добавляться расходы «Газпрома» на транспорт, хранение и реализацию, а в последующие годы – индексация, например, на уровень инфляции.

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Эксперт: из-за «Северного потока» Украина уже в следующем году начнет терять прибыль от транзита

Из-за перенаправления транзитных объемов газа по газопроводу «Северный поток» Украина уже в следующем году начнет терять прибыль.

Такое мнение высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Северный поток» в контексте европейского энергетического рынка», сообщили УНИАН в институте.

«Северный поток» – это путь, который обходит Украину и Белоруссию с точки зрения поставок в Европу, и совершенно очевидно, что серьезной необходимости в новом российском газе сейчас в Европе нет», - отметил эксперт.

«По моим оценкам, анализируя контракты, порядка 8 млрд. – это как раз контракты, связанные с новыми объемами поставок. Но минимум 20 млрд. кубов, в лучшем случае, придется забирать с традиционного направления. «Газпром» уже заявил, что Беларусь он трогать не будет, значит 20 млрд. кубов будет забирать с Украины. Так что тут совершенно понятно, к чему это приведет. А по второй ветке там еще вообще объемы не контрактованы. Так что в следующем году это будет не 20, а где-то уже 45-48 млрд. кубов. Напомню, что в прошлом году объем транзита был 92 млрд. кубов, в этом году будет, конечно, лучше ситуация – 102, может быть даже 105 млрд. кубов будет транзита через Украину, то считайте, если в следующем году минус 20 млрд. кубов, а через год, в 2013 году, уже половина транзита уйдет. Тут легко посчитать недополученную прибыль, так что Украина начнет терять деньги уже в следующем году. Понятно, что от Украины отказаться нельзя еще, и «Северный поток», даже две нитки, этого сделать не позволят, но все-таки уже из-за запуска только «Северного потока» недополученная прибыль Украины, думаю, будет превышать 1,5 млрд. долларов. Так что это серьезная проблема, безусловно», - считает К.СИМОНОВ.

Отношениям России с Европой К.СИМОНОВ пророчит перспективное сотрудничество. «Россия фактически заявляет о том, что она готова быть поставщиком газа в Европу, пытается показать, что в условиях возможного роста спроса на газ у нее есть готовая инфраструктура, она готова в нее вкладывать, и самое главное, что европейские партнеры не видят в этом никаких особых проблем. Имеется в виду, конечно, прежде всего, государства «старой Европы». Мы знаем, что некоторые страны Восточной Европы (Польша, например), наоборот, в этом видят чуть ли не «пакт Молотова-Риббентропа». Но в период кризиса роль «старой Европы» будет только возрастать, а роль Брюсселя – ослабевать. «Газпром» демонстрирует, что он готов с Европой работать, готов пускать ее в проекты (известно, что немецкие компании участвуют в разработке Южнорусского месторождения, которое является ресурсной базой первой нитки «Северного потока»). Тут заявка России очевидна, поддержка со стороны европейских энергетических гигантов тоже есть. Вопрос – в регуляторах. Вопрос – в Брюсселе. А тут сказать очень сложно, Брюссель пока исходит из того, что нужно заниматься диверсификацией. По крайней мере, я расцениваю все это как четкое предложение со стороны России – посмотрим, что скажет Брюссель», - отметил К.СИМОНОВ.

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Соцполитика

Кабмин принял решение об увеличении пенсий и других выплат чернобыльцам

Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении со следующего года пенсий и других выплат чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, согласно подсчетам правительства, после принятия постановления инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы будут получать в среднем 4 тыс. 129 грн. пенсии.

При этом вице-премьер напомнил, что на сегодняшний день средняя пенсия составляет 1 тыс. 18 грн.

В частности, также будет сделан перерасчет пенсий инвалидам-ликвидаторам. По словам С.ТИГИПКО, неправильно, что в 2008 году, когда осуществлялся перерасчет выплат всем пенсионерам, ликвидаторам их не пересчитали, поскольку считали, что у них и так высокие пенсии.

Также повышению пенсий будет способствовать решение правительства увеличить с 1 января 2012 года размеры дополнительных доплат к пенсиям инвалидам-ликвидаторам за вред, причиненный их здоровью во время ликвидации аварии на ЧАЭС. Он напомнил, что на сегодняшний день такие доплаты составляют 30, 20, 15% от размеров пенсий, а предлагается поднять их до 50, 40, 30%, таким образом приравняв размеры доплат чернобыльцев к доплатам инвалидам войны.

Кроме того, этим постановлением принято решение увеличить пенсии детям-инвалидам, которые приобрели такой статус в результате Чернобыльской катастрофы. Если на сегодняшний день размер их пенсии составляет 340 грн., то с 1 января 2012 года она будет составлять 994 грн., добавил С.ТИГИПКО.

Также увеличатся выплаты инвалидам, которые не принимали участия в ликвидации аварии на ЧАЭС, но врачи установили, что их заболевания связаны с аварией. Так, инвалиды 1-й группы будут получать с 2012 года 553 грн., 2-й группы – 1 тыс. 294 грн., 3-й – 1 тыс. 225 грн. В целом их пенсия увеличится на 20%.

Кроме того, будут повышены пенсии лицам, которые потеряли кормильца в результате аварии на ЧАЭС. Их пенсии увеличатся с 1 тыс. 786 грн. до 3 тыс. 749 грн.

В 2012 году на 20% - с 60 грн. до 70 грн. 12 коп. - будут повышены доплаты для людей, которые признаны пострадавшими в результате катастрофы на ЧАЭС.

Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения этих выплат государству необходимо будет дополнительно 1 млрд. 900 млн. грн., которые правительство планирует предусмотреть в госбюджете на 2012 год.

При этом С.ТИГИПКО заметил, что 500 млн. уже предусмотрены в проекте госбюджета, а дополнительные средства правительство планирует аккумулировать за счет введения «налога на богатство». По прогнозу вице-премьера, это приблизительно 800 млн., и за счет введения отдельных мероприятий по налогообложению операций в оффшорных зонах. Это, по его подсчетам, дополнительно 3 млрд. грн.

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Чернобыльцы в Донецке заявили, что не покинут палаточный городок

В Донецке протестующие чернобыльцы заявили, что не покинут палаточный городок, несмотря на запрет суда на проведение их акции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, «на данный момент мы не имеем на руках ни решения суда, ни исполнительного листа, и в нашу поддержку подтянулось уже около 300 человек».

В.СУМАРУКОВ отметил, что чернобыльцы еще ночью знали о решении суда, запрещающем проведение их акции, и успели обдумать свои дальнейшие действия.

«У нас была ночь впереди на обдумывание наших действий, и мы знаем, что делать. Мы будем ориентироваться по ситуации. Пока мы не готовы говорить об этом. Потому что развитие событий может быть такое, которое мы даже и не могли предусмотреть, и поэтому что-то говорить…», - сказал он.

При этом В.СУМАРУКОВ подчеркнул: «Но то, что мы не покинем палаточный городок, – это однозначно. Только силовым методом смогут нас вынести отсюда».

Справка УНИАН. В Донецке с 15 ноября в палаточном городке возле здания областного Управления Пенсионного фонда Украины голодают чернобыльцы, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

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Фондовый рынок

Кабмин одобрил законопроект о государственной программе приватизации

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственной программе приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, существенным отличием новой программы от существующей будет являться упрощение процедур продажи неликвидных государственных активов, от которых государство не может избавиться на протяжении долгих лет.

«По-другому будет технология продажи, хотим продать то, что не продавалось долгие годы – неликвиды», - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что в частности при продаже таких объектов будут упрощены методики определения стартовых цен, которые позволят реализовывать эти объекты по адекватным ценам с перенесением нагрузки с цены продажи на инвестиционную составляющую, которую покупатель будет в дальнейшем направлять на развитие купленного актива.

«Мы хотим все государственное имущество пустить в дело. То, что у нас есть простаивающее имущество - это неправильно. Все должно работать, на все должен находиться инвестор», - резюмировал глава ФГИУ.

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Конкурс по продаже 25% госакций "Киевэнерго" перенесли на 9 декабря

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, дата перенесена в связи с "дополнительной проверкой ведомостей, предоставленных для участия в конкурсе".

Напомним, Антимонопольный комитет Украины ранее отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

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Агро

Минэкономразвития разработает программу по контролю качества продуктов питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли разработать комплексную программу по контролю качества продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.

Перед этим премьер напомнил о проведенной по заказу правительства проверке качества пищевых продуктов в Киеве и Киевской области, которая выявила, что ни один мясомолочный продукт не отвечает стандартам, заявленным на их упаковках.

Премьер-министр возмутился тому, что сегодня производители недобросовестно относятся к своей работе, обманывают покупателей.

«И этот производитель еще стремится в ЕС, чтобы его защищало государство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что евроинтеграция должна начинаться с добросовестной работы каждого.

Н.АЗАРОВ сказал, что государство должно более придирчиво относиться к вопросам контроля качества продуктов. Именно поэтому он поручил Министерству экономики и другим профильным ведомствам, включая Академию наук, разработать «Комплексную государственную программу по управлению качеством продуктов».

Также премьер подчеркнул, что правительство должно ликвидировать юридические пробелы в сфере защиты прав потребителей. Он напомнил, что 5 июля 2011 года утратил действие декрет Кабмина, который регулировал, в частности, вопрос проверки производителей продовольственных товаров.

«Это привело к тому, что сфера фактически осталась без контроля, а куда же тем временем смотрела Госпотребинспекция?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он поручил председателю этого ведомства немедленно заняться данным вопросом, а также высказал мнение, что нужно способствовать тому, чтобы парламент принял необходимые законы.

«Нам нужно немедленно пересмотреть регуляторную политику Кабмина в сфере прав потребителей», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что это должно происходить на принципах дерегуляции предпринимательской деятельности, обеспечения полной свободы за исключением двух сфер: когда речь идет о здоровье и безопасности граждан.

«Здесь контроль, наоборот, нужно усиливать», - сказал Н.АЗАРОВ.

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В Украину идет похолодание: ночью на востоке - 14° мороза

В четверг, 24 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков. В западной части - ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 14-9° мороза, днем – 6-1° мороза; в западных областях и на юге Крыма ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 1-6° тепла; на остальной территории - ночью 8-3° мороза днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 8-3° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 6-4° мороза, днем – около 0°.

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