Янукович утвердил изменения к Соглашению о местном приграничном движении со Словакией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение о местном приграничном движении.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

Положениями соглашения предусматривается увеличение срока непрерывного пребывания граждан обеих стран в приграничных зонах государств с 30 до 90 дней на протяжении 180 дней, вводится бесплатный порядок оформления разрешений компетентных органов сторон на местное приграничное движение, а также уменьшение срока рассмотрения заявлений граждан об оформлении указанных разрешений с 60 до 30 дней.

Реализация положений соглашения будет содействовать дальнейшему развитию контактов между жителями приграничных районов обоих государств и будет обеспечивать улучшение условий поездок граждан Украины в Словакию в режиме местного приграничного движения.

Данное соглашение является первым двусторонним международным документом, которым вносятся изменения в существующие двусторонние соглашения о местном приграничном движении, заключенными Украиной с государствами Европейского Союза.

Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении было подписано 17 июня 2011 года в г. Братиславе.