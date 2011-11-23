Президент Польши посетит Украину 28 ноября - пресс-служба Коморовского
18:12, 23 ноября 2011Разное
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Варшава. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в понедельник, 28 ноября, посетит с однодневным визитом Украину.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.
По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ в Украине примет участие в торжествах на месте строительства Военного кладбища в Быковне возле Киева.
Представитель пресс-службы сообщила корреспонденту УНИАН в Польше, что окончательная программа визита еще согласовывается.
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