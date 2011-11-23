Главное на 23 ноября (вечер)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №4011-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» о погашении задолженности перед Государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 8 июля 2011 года. Однако Президент не подписал его в силу ряда причин. Законом предлагалось внести ряд изменений в показатели доходов и расходов государственного бюджета на 2011 год, определенных статьей 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год". В частности, Президент указал, что предложенные изменения к статье 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" приведут к разбалансировке доходов госбюджета на 14 млрд. грн., расходов – на 12 млрд. грн.

Президент указал, что это не только не отвечает общепризнанным правилам нормопроектировочной техники относительно внесения изменений в действующие акты, но и на практике вызовет неопределенность в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" соответствующих показателей доходов и расходов бюджета, в том числе по специальному фонду, что сделает невозможным выполнение госбюджета на 2011 год.

С целью устранения указанных несогласованностей глава государства предложил в Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" о погашении задолженности перед государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям" откорректировать соответствующие показатели с учетом внесенных в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" изменений.

ВР поддержала это предложение главы государства 4 ноября 2011 года.

Фонд государственного имущества Украины прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» завершит передачу государственных пакетов акций областных энергоснабжающих компаний в распоряжение Фонда до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания Кабинета министров.

«Я думаю, что до нового года завершится передача пакетов облгазов… Я пока подписал только акты приема-передачи (пакетов – УНИАН)», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Кабинет министров Украины одобрил приватизацию 45% госпакета акций «Черновцыоблэнерго» и 50% - «Винницаоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, условия были одобрены правительством еще 2 ноября.

«Еще два - «Черновцы» и «Винница», были одобрены на том заседании, на котором были одобрены условия «Закарпатьеоблэнерго». Они («Черновцыоблэнерго» и «Винницаоблэнерго» – УНИАН) будут после «Закарпатьеоблэнерго», а потом будет третья группа (энергокомпаний, которые планируется выставить на приватизацию – УНИАН)», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

При этом он уточнил, что решение об одобрении условий продажи «Черновцы-» и «Винницаоблэнерго» еще не завизированы на уровне премьер-министра.

ФГИУ планирует опубликовать объявление о конкурсе по продаже государственного пакета акций «Закарпатьеоблэнерго» 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

«Мы получили вчера документы. В понедельник соберем комиссию, и в среду опубликуем объявление о продаже», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Судебных решений о запрете приватизации 25% госпакета акций ПАО «Киевэнерго» на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

В то же время он сообщил, что на сегодняшний день существует иск некоего физлица, суть которого Фонду госимущества не известна.

«Судебных решений запретить – нет. Есть один иск в суд физлица. В чем его суть, не совсем понятно. Наверное, это выяснится в суде», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает упразднить необходимость получения индивидуальной лицензии регулятора для осуществления расчетов в гривне по внешнеторговым операциям.

Соответствующая норма содержится в разработанном НБУ законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября (№2488) и обнародован на сайте парламента. Документом предлагается внести соответствующие изменения в Декрет Кабинета министров о системе валютного регулирования, который действует с 1993 года.

"Внедрение в законодательство предусмотренных законопроектом норм позволит уменьшить нагрузку на валютный рынок Украины, будет способствовать устранению валютных рисков украинских экспортеров и импортеров по внешнеторговым операциям путем переориентации проведения расчетов по ним в гривне, а также улучшению позиции национальной валюты на международных рынках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Нацбанка, гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, а ее удельный вес в январе-августе 2011 г. составил лишь 0,1% от общего объема.

«Учитывая то, что подавляющее большинство платежей по внешнеторговым операциям осуществляются в иностранной валюте, украинские субъекты хозяйствования берут на себя валютные риски, что во время кризисных явлений на финансовом рынке может приобретать системный характер и иметь значительные негативные последствия для экономики государства в целом», - говорится в сообщении.

Нацбанк также отмечает, что потребность расширения возможности использования гривни субъектами внешнеэкономической деятельности Украины в расчетах с нерезидентами предопределена процессом интеграции страны в мировую экономику, а также необходимостью разработки мер по либерализации валютных операций в соответствии с международными обязательствами страны.

В целом за четыре года на подготовку Киева к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года потрачено свыше 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему: «Что получит Киев от Евро-2012».

“За 2008-2011 годы фактически профинансировано на программу подготовки к Евро-2012 5 млрд. 3 млн. 320 тыс. грн. Из запланированных 8 млрд. 246 млн. 280 тыс. грн., что составляет 60,7%. В том числе из государственного бюджета на Евро-2012 – 723,93 млн. грн, из государственного бюджета на функции столицы – 2 млрд. 416 млн. 170 тыс. грн. Таким образом, 3 млрд. 140 млн. грн. у нас потрачено из государственного бюджета. Из городского бюджета у нас потрачено 1 млрд. 863 млн. 220 тыс. грн.”, - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент основные работы по подготовке столицы к проведению чемпионата завершены, в то же время строительство еще ряда объектов продолжается. Это в частности, транспортные решения: на Днепровской набережной с выездом на Парковую дорогу, у Железнодорожного моста с выездом на проспект Дружбы народов и улицу Гринченко; строится одна станция метрополитена – “Выставочный центр”, которую планируют сдать до конца текущего года; также строится дорога от Дружбы народов к аэропорту «Жуляны» к новому терминалу; продолжается реконструкция проспекта Бажана, моста Патона.

“То есть, вот такие объекты, если крупными мазками”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Сдачу в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста, по его словам, следует ожидать лишь в 2012 году, к Евро-2012 его не планируют запустить.

“Евро-2012 для Украины – это большой шанс. Насколько мы его используем, настолько мы сумеем сделать рывок в социально-экономическом развитии и государства, а если говорить, в частности, то тех городов, где будет проводиться Евро. Плюс – общая инфраструктура, связанная с дорожным обеспечением, с транспортным привлечением, с развитием туристической отрасли. Это большой шанс. Используем мы или нет – покажет время”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Также он обратил внимание на то, какую выгоду и опыт извлекла столица Украины во время подготовки к чемпионату.

“Никто с первого года не получил прибыли такой, которая бы окупила проведение такого рода события. Во-первых, это событие, которое очень для нас затратное. Потому что Евросоюз нам не помог и копейкой на проведение Евро, если сравнить с Польшей... Это совсем разные стартовые условия и вопросы выполнения задач, которые мы получили. Во-вторых, это сама атмосфера политическая, которая была этот период в Украине... Она тоже наложила свой отпечаток на то, каким образом происходила подготовка к Евро. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали: то, что сейчас происходит, это развитие, которое бы могли пройти за лет 8-10, а мы его прошли за четыре. Есть ли в этом выгода?”, - спросил профильный заместитель председателя КУГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО также обратил внимание, что после проведения чемпионатов в предыдущие годы в тех странах, где они прошли, произошел туристический “бум”.

“Не в первый год. Для этого понадобилось от года до трех...”, - добавил он.

ВО «Гражданское движение «Вперед!» 1 декабря 2011 года планирует провести всеукраинскую акцию протеста «Переучет власти» с участием предпринимателей, работающих на рынках в регионах Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель правления ВО «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Акция «Переучет власти» будет проходить по всей Украине. Наши активисты сейчас раздают «агитки», объясняют людям ситуацию. Это забастовка. Суть акции заключается в том, что с 12:00 1 декабря предприниматели закрывают свои рабочие места и вешают на рабочее место табличку «Переучет». Акция запланирована по всей Украине», - рассказал он.

Р.СЕКЕЛА также озвучил требования предпринимателей: «В первую очередь мы требуем отмены закона №8521 об упрощенной системе налогообложения, требуем отставки Верховной Рады Украины, как органа, который полностью себя дискредитировал, а также Кабинета Министров. Это те требования, которые у нас от «налогового майдана».

Он также сообщил, что на сегодня налоговые инспекции на местах требуют от предпринимателей с начала 2012 года переходить с фиксированного налога на единый. По его словам, пребывание на фиксированном налоге позволяет бизнесу платить единый взнос только за то время, когда предприниматель работал. В случае отказа предпринимателей могут перевести на общую систему налогообложения, сообщил Р.СЕКЕЛА.

Как отметил руководитель ОО «Правич» Игорь БУРЛАКА, с вступлением в действие закона об упрощенной системе налогообложения, многие предприниматели могут потерять рабочие места и возможность работать.

Пищевая промышленность

Министерство экономического развития и торговли Украины внесло изменения в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.

Соответствующий приказ №163 от 25 октября 2011 г. опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, из перечня исключаются "минеральные воды, воды питьевые в герметичной таре"; "напитки безалкогольные, воды искусственно минерализованные и концентраты напитков со сроком годности не менее 30 суток, кроме сухих концентратов, изготовленных из натурального хлебного сырья"; "консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из морепродуктов, в т. ч. икра"; "рыба и селедка со сроком годности более 30 суток" и "рыба вяленая, копченая, со сроком годности более 30 суток".

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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