Анонс на 24 ноября

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Сумской области.

* Состоится первый официальный визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Республику Казахстан. В рамках визита будет проведена презентация нового украинского самолета АН-140-100.

* 24-25 ноября состоится открытое заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, на котором будет рассмотрен вопрос «О результатах выполнения целевой внеочередной оценки состояния безопасности действующих энергоблоков АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС с учетом событий на АЭС «Фукусима-1» (стресс-тесты)». Во время заседания запланировано публичное обсуждение результатов «стресс-тестов» энергоблоков АЭС Украины. О состоянии ядерной и радиационной безопасности энергоблоков будет докладывать руководство эксплуатирующей организации НАЭК «Энергоатом» и директора АЭС Украины.

* Начнется IV Всеукраинская конференция с международным участием “Молочный бизнес – 2011”. Организаторы: Союз молокоперерабатывающих предприятий Украины и Инфагро. Сессии первого дня посвящены общим вопросам и проблемам отрасли в Украине и в мире. Темы сессий: ситуация на внутреннем и внешнем рынках молока, предварительные итоги года, проблемы и пути их решения, первоочередные и долгосрочные меры для стабилизации и развития отечественного молочного бизнеса. Круглый стол „Государственная поддержка производителей молока в Украине” будет проходить во второй день. Среди докладчиков - ключевые лица молочной отрасли из Украины, РФ, Республики Беларусь, Польши и Италии.

* Круглый стол на тему: "Концептуальные принципы кодификации ядерного законодательства Украины". Организатор: Институт законодательства Верховной Рады Украины.

* В Национальном банке Украины для представителей СМИ состоится информационный день Генерального департамента регулирования денежного обращения. Вопросы: Структура Генерального департамента, его полномочий и функции; Анализ состояния наличного обращения; Вопрос производства и защиты денег; Организация, разработка и выпуск памятных монет; Программа выпуска инвестиционных монет и др.

* Круглый стол на тему: «Генетически модифицированные организмы в украинских продуктах: миф или реальная угроза?». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Почему продукты с ГМО вызывают столько тревоги? Доказан ли реальный вред ГМО? Все ли украинские продукты с соответствующей маркировкой не содержат ГМО? Кем и каким образом регулируется и контролируется производство и продажа продуктов с ГМО в Украине? и др. Участники: Владимир Семенович, начальник Украинского исследовательского центра испытаний пищевой продукции ГП «Укрметртестстандарт»; Николай Бойко, менеджер по регистрации в СНГ продуктов компании Монсанто; Александр Вержиховский, эксперт по вопросам качества и безопасности продукции АПК ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; представитель Госветслужбы и фитосанитарной службы Украины.

* В Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ состоится практический семинар "Новые правила оформления сделок с недвижимостью и регистрация в БТИ". В ходе семинара Вы сможете получить разъяснения и рекомендации по новым правилам работы Бюро Технической Инвентаризации, которые вступают в силу 1 января 2012 г.

* Пресс-конференция, посвященная презентации Всеукраинского социально-экономического проекта в сфере ЖКХ - "Управдом XXI". Участники: президент Союза кризис-менеджеров Украины, председатель общественного совета по развитию саморегулирования Павел Михайлиди; и.о.президента Союза малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец; президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Сергей Злыдень и др.

* Состоится заседание комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма. Вопросы: Уничтожение отрасли туризма и экскурсионной деятельности в г.Киеве в результате отсутствия финансирования на 2012 год Программы развития туризма в г. Киеве до 2015 года; Проект решения Киеврады «Об утверждении городской целевой программы «Киев этнический» на 2011-2015 гг.»; О ситуации, сложившейся в Киевском зоопарке; о присвоении звания почетного гражданина г.Киева Скрипке Олегу Юриевичу - украинскому музыканту, вокалисту, композитору, и другие.

* Состоится пресс-клуб на тему: «Валютные ресурсы: как их удержать в банковской системе и заставить работать на экономику?». Инициаторы: ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Юрий Колобов, первый зам.председателя НБУ; Сергей Подрезов, председатель правления АО «Ощадбанк»; Борис Тимонькин, председатель правления АО «Укрсоцбанк»; Роман Шпек, старший советник ПАТ «Альфа-Банк» (Украина).

* Состоится брифинг по поводу принятия закона об упрощении системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого бизнеса. Участники: первый зам.министра финансов Украины Анатолий Мярковский, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, зам.председателя ГНСУ Сергей Лекарь, председатель Совета предпринимателей при КМУ Украины Леонид Козаченко, сопредседатель Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Виталий Андреев.

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