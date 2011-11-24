МИД: Украина не имела принципиального намерения парафировать соглашение с ЕС на саммите

Брюссель. Украина не имела принципиального намерения парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Украина - ЕС, который запланирован на 19 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам вечером 23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

“У нас не было принципиального намерения именно парафировать именно на саммите. Идея была – объявить о завершении переговоров”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что парафирование Соглашения об ассоциации является техническим процессом, который предусматривает визирование 1,5 тыс. страниц нового соглашения главами переговорных команд Украины и ЕС.

“Это не политический акт”, - подчеркнул П.КЛИМКИН.

Он отметил, что именно парафирование станет возможным, когда завершится техническая работа над текстом соглашения. При этом заместитель министра не уточнил, сколько времени может занять робота над техническим завершением текста соглашения.

П.КЛИМКИН также напомнил, что после парафирования Европе понадобится не менее 5-6 месяцев для подготовки документа для подписания, поскольку он должен быть переведен на все 23 официальных языка Евросоюза.

В то же время, как сообщал УНИАН, 22 ноября руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ заявил, что Министерство иностранных дел Украины надеется, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано на саммите Украина - ЕС 19 декабря.

«Мы работаем на конечный результат, который заключается в заключении Соглашения об ассоциации включая с зоной свободной торговли. Мы ориентируемся на 19 декабря – проведение саммита Украина - ЕС. Сейчас согласовываются технические моменты и завершаются переговоры. Давайте подождем 19 декабря или время, ближе к этой дате, тогда будут известны все детали проведения этого масштабного мероприятия», - сказал он, отвечая на вопрос по поводу появления в СМИ информации, что с парафированием этого соглашения могут возникнуть проблемы.

Сомнения относительно парафирования Соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря возникли после того, как 22 ноября Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киеве заявила, что успех декабрьского саммита Украина - ЕС напрямую будет зависеть от решения в Украине ситуации с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. При этом Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что сейчас говорит от имени ЕС: «Это и является той речью и новостью, которую меня просили и уполномочивали донести до вас от имени Европейского Союза».

После этого Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что евроинтеграция Украины может быть «поставлена на паузу».

Напомним, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году.

11 ноября этого года стороны заявили о завершении переговорного процесса.

Единственным вопросом, который нуждается в политическом решении, остался вопрос перспективы членства Украины в Евросоюзе.