Курс НБУ на 24.11.11

Официальный курс НБУ на 24.11.11100 USD – 798.9700 (23 ноября – 798.8800)100 EUR – 1069.5811 (23 ноября – 1081.2841)10 RUR – 2.5597 (23 ноября – 2.5720)Учетные курсы банковских металлов на 24.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134706.34 (23 ноября-135609.88)961 XAG 10 Серебро-2517.55 (23 ноября-2544.43)962XPT10Платина-124399.63(23 ноября-124385.62)964XPD10Палладий-47458.82 (23 ноября-47213.81)

Официальный курс НБУ на 24.11.11 100 USD – 798.9700 (23 ноября – 798.8800) 100 EUR – 1069.5811 (23 ноября – 1081.2841) 10 RUR – 2.5597 (23 ноября – 2.5720) Учетные курсы банковских металлов на 24.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134706.34 (23 ноября-135609.88) 961 XAG 10 Серебро-2517.55 (23 ноября-2544.43) 962XPT10Платина-124399.63(23 ноября-124385.62) 964XPD10Палладий-47458.82 (23 ноября-47213.81)

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