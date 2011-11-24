Курс НБУ на 24.11.11
09:04, 24 ноября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 24.11.11100 USD – 798.9700 (23 ноября – 798.8800)100 EUR – 1069.5811 (23 ноября – 1081.2841)10 RUR – 2.5597 (23 ноября – 2.5720)Учетные курсы банковских металлов на 24.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-134706.34 (23 ноября-135609.88)961 XAG 10 Серебро-2517.55 (23 ноября-2544.43)962XPT10Платина-124399.63(23 ноября-124385.62)964XPD10Палладий-47458.82 (23 ноября-47213.81)
Официальный курс НБУ на 24.11.11
100 USD – 798.9700 (23 ноября – 798.8800)
100 EUR – 1069.5811 (23 ноября – 1081.2841)
10 RUR – 2.5597 (23 ноября – 2.5720)
Учетные курсы банковских металлов на 24.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-134706.34 (23 ноября-135609.88)
961 XAG 10 Серебро-2517.55 (23 ноября-2544.43)
962XPT10Платина-124399.63(23 ноября-124385.62)
964XPD10Палладий-47458.82 (23 ноября-47213.81)
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