ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинские компании массово отказываются от иностранных менеджеров» пишет: Иностранный топ-менеджмент становится все менее востребованным в Украине. Больше всего экспатов продолжает работать в таких отраслях, как финансы, производство товаров народного потребления и страхование…

http://delo.ua/education/ukrainskie-kompanii-massovo-otkazyvajutsja-ot-inostrannyh-menedzher-168394/

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Также «Дело» в публикации «Ставки по гривневым депозитам за месяц выросли почти на 2,5%» пишет: Банки активно повышают процентные ставки по краткосрочным вкладам в нацвалюте. Причина резкого роста доходности гривневых депозитов – денежный голод, который испытывают банки в последнее время…

http://delo.ua/finance/stavki-po-grivnevym-depozitam-za-mesjac-vyrosli-pochti-na-25-168406/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна переходит все границы», в котором пишет: В Нацбанке решили сделать гривну свободно конвертируемой валютой. Регулятор предложил Верховной раде разрешить производить расчеты по внешнеэкономическим контрактам в гривне и перекладывать валютные риски на контрагентов. Участники рынка сомневаются, что значительное количество нерезидентов решатся на гривневые контракты. Для более свободного обращения национальной валюты необходимо ее гибкое курсообразование, подчеркивают банкиры…

http://www.kommersant.ua/doc/1822777

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину ждут зимние времена», в котором пишет: Вчера Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало законопроект, предлагающий Украине отказаться от перехода на летнее время и остаться в зимнем времени второго часового пояса. В МЭРТе считают, что отказ от перевода стрелок на час вперед улучшит здоровье граждан, уменьшит количество аварий и повысит трудоспособность украинцев. С доводами министерства согласны и медики, утверждающие, что главное для человеческого организма — это стабильность…

http://www.kommersant.ua/doc/1822778

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Билеты прямо по курсу» пишет: "Укрзализныця" может изменить систему расчета стоимости на международные железнодорожные билеты. Министерство инфраструктуры подготовило проект указа, в котором предлагает ежедневно пересчитывать стоимость билетов в гривне на основании курса евро или швейцарского франка. Сейчас пересчет происходит всего раз в месяц, и "Укрзализныця" хочет застраховаться от резкого валютного колебания — это позволит монополии сэкономить более 560 млн грн в год…

http://www.kommersant.ua/doc/1822873

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Издание «Экономические известия» в публикации «Фермеров удалили с земли» пишет: Перечень лиц — потенциальных покупателей украинских черноземов, и без того не слишком пространный, еще больше сократят. Фермерские хозяйства могут утратить право на покупку-продажу сельхознаделов, тем самым оставив рынок земли на откуп физлицам с высокой платежеспособностью, а также государству…

http://markets.eizvestia.com/full/fermerov-udalili-s-zemli

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Биржи назвали цену», в котором пишут: Во втором полугодии украинские компании практически не выходили с публичным предложением своих акций на западные биржи. Эксперты считают, что активность отечественных эмитентов за рубежом возобновится в мае, хотя для менее известных компаний, которые готовы продать акции по привлекательной цене, возможно, наступил наиболее благоприятный период для первой пробы…

http://finance.eizvestia.com/full/birzhi-nazvali-cenu

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Строительство ХАЭС — теория рисков и практика безопасности» пишет: Украинские специалисты-атомщики настаивают: достраивать ХАЭС таки нужно, несмотря на Фукусиму и излишки электроэнергии на украинском рынке, и достраивать нужно в партнерстве именно с российскими поставщиками реакторных установок...

http://economics.unian.net/rus/detail/110846

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спекулянты атакуют самые крепкие экономики Европы» пишет: Долговой кризис добрался до фундамента еврозоны. Германия вчера смогла разместить 65% облигаций, доходность которых заметно выросла. 2/3 инвесторов ждут рецессии в Европе, половина — развала еврозоны, а клиенты забирают деньги из европейских банков…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1433099/udar_v_serdce

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Издание «Известия» в публикации ««Дедушкина оговорка» для авиакомпаний» пишет: В преддверии скорого вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) чиновники разрабатывают хитрые способы защиты российский компаний. Например, авиационных, которые сейчас стоят перед реальной угрозой остаться без субсидий за лизинг воздушных судов отечественного производства. Спасти ситуацию может «дедушкина оговорка»…

http://www.izvestia.ru/news/507639

(УНИАН)