Главное на 24 ноября (день)

Саммит Украина - Евросоюз

Советник Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что 19 декабря Виктор ЯНУКОВИЧ сделает шаг, который «больше всего будет соответствовать национальным интересам Украины».

Об этом она сказала в интервью УНИАН, комментируя сообщения СМИ о возможном участии В.ЯНУКОВИЧА в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве.

«Надо учитывать то обстоятельство, что сейчас – определяющий этап переговоров Украины с ЕС и Российской Федерацией. И так бывает в подобных случаях, что на дипломатической шахматной доске приходится делать неожиданные ходы. И не всегда можно и нужно их объяснять», – сказала советник Президента.

По ее словам, обществу «надо просто верить Президенту». «Верить, что он делает все, чтобы отвоевать для своей страны лучшие условия, и что Президент сделает шаг в ту сторону, которая больше всего будет отвечать национальным интересам Украины», - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, некоторые СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС распространили информацию о том, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря. В то же время, в этот день в Киеве запланировано проведение саммита Украина - ЕС, где ожидается парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В секретариате ЕврАзЭС сообщили, что не распространяли такую информацию; приглашение В.ЯНУКОВИЧУ отослали, но о его участии «нужно уточнять в Администрации Президента Украины».

Украина не имела принципиального намерения парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Украина - ЕС, который запланирован на 19 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам вечером 23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

“У нас не было принципиального намерения именно парафировать именно на саммите. Идея была – объявить о завершении переговоров”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что парафирование Соглашения об ассоциации является техническим процессом, который предусматривает визирование 1,5 тыс. страниц нового соглашения главами переговорных команд Украины и ЕС.

“Это не политический акт”, - подчеркнул П.КЛИМКИН.

Он отметил, что именно парафирование станет возможным, когда завершится техническая работа над текстом соглашения. При этом заместитель министра не уточнил, сколько времени может занять робота над техническим завершением текста соглашения.

П.КЛИМКИН также напомнил, что после парафирования Европе понадобится не менее 5-6 месяцев для подготовки документа для подписания, поскольку он должен быть переведен на все 23 официальных языка Евросоюза.

В то же время, как сообщал УНИАН, 22 ноября руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ заявил, что Министерство иностранных дел Украины надеется, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано на саммите Украина - ЕС 19 декабря.

«Мы работаем на конечный результат, который заключается в заключении Соглашения об ассоциации включая с зоной свободной торговли. Мы ориентируемся на 19 декабря – проведение саммита Украина - ЕС. Сейчас согласовываются технические моменты и завершаются переговоры. Давайте подождем 19 декабря или время, ближе к этой дате, тогда будут известны все детали проведения этого масштабного мероприятия», - сказал он, отвечая на вопрос по поводу появления в СМИ информации, что с парафированием этого соглашения могут возникнуть проблемы.

Энергетика

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) планирует 20 декабря презентовать национальный доклад по переоценке безопасности АЭС с учетом аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава ведомства Елена МИКОЛАЙЧУК.

По ее словам, после презентации национального доклада он будет направлен в Люксембург для изучения международной группой экспертов стран, присоединившихся к инициативе Евросоюза о проведении так называемых стресс-тестов АЭС. После этого, отметила глава регулятора, будет сформирован проект отчета партнерской проверки относительно АЭС Украины. И в течение марта-апреля Украину посетит группа международных экспертов для предметного рассмотрения отчета и подготовки окончательных выводов.

В апреле-июне группа международных экспертов подготовит интегральный отчет по всем странам, присоединившимся к инициативе проведения стресс-тестов, и в июне интегральный отчет будет презентован Европейской Комиссии.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе ГИЯР, результаты экспертизы целевой переоценки безопасности украинских энергоблоков планируется утвердить на заседании коллегии ГИЯР 1-2 декабря.

По словам председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА, в дискуссии относительно получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда остался один вопрос — повышение тарифов на энергоносители для населения.

«Причина задержки (с выделением транша кредита МВФ - УНИАН) одна — дискуссии с МВФ относительно выполнения условий меморандума. НБУ сделал все, чтобы сотрудничество с Фондом продолжалось. Вопрос остался один — повышение тарифов на энергоносители для населения, но он находится в компетенции правительства. МВФ считает этот вопрос принципиальным, а для Украины это социально сложная тема, которая к тому же заполитизирована» - заявил С.АРБУЗОВ в интервью газете «Сегодня».

При этом он выразил мнение, что в случае пересмотра цены на газ для Украины, можно будет говорить о компромиссных вариантах в решении вопроса повышения тарифов на газ для населения, хотя и отметил, что «это довольно жесткое требование, которое представители МВФ неоднократно озвучивали на переговорах».

«На мой взгляд, в рамках следующего визита миссии Фонда в Украину, который запланирован на декабрь, вопрос будет не в том, изменил ли Фонд свое мнение относительно необходимости повышения тарифов или нет. Скорее всего, будут подниматься вопросы о состоянии дефицита бюджета и платежного баланса, ведь снижение расценок на газ снизит нагрузку на бюджет, платежный баланс и золотовалютные резервы. Не исключено, что при таком развитии событий будет найден компромисс, который устроит обе стороны. Это может быть, например, новое соглашение, которое в этой ситуации даст нашей стране возможность поддержать свою платежеспособность с помощью нового транша и дать хороший сигнал инвесторам» - считает С.АРБУЗОВ.

Относительно последствий прекращения сотрудничества МВФ с Украиной, он отметил, что это негативно отразится на настроениях инвесторов, а также усложнит привлечение ресурсов на внешних рынках.

«Скорее всего, нас ждет обострение ситуации с инвесторами. К сожалению, они сегодня имеют проблемы не только в Украине и не только с тем, что МВФ не подтверждает выделение очередного транша. У инвесторов проблемы в еврозоне, и многие крупные компании сегодня заявляют о прекращении снабжения ресурсами своих дочерних компаний в нашей стране. Скорее всего, для Украины подорожают внешние заимствования, будут менее интересными сроки этих заимствований» - сказал С.АРБУЗОВ.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины признало победителем конкурсов на право получения в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» дочерние компании энергохолдинга ДТЭК ООО «ДТЭК. Ровенькантрацит» и ООО «ДТЭК. Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на приказы министерства от 23 ноября №741 и №742, которыми утверждены результаты конкурсов.

Согласно сообщению, министерство в ближайшее время планируют подписать концессионные соглашения с победителями конкурсов.

Напомним, что на право концессии угольных предприятий претендовало также ЧАО «Днецксталь – металлургический завод».

В министерстве отметили, что оценка предложений участников конкурса осуществлялась по 16 критериям. К оценке финансовых предложений претендентов были привлечены представители PricewaterhouseCoopers, технических – специалисты ПАО «Луганскгипрошахт». Кроме того, к оценке социальных аспектов предложений привлекалась общественная организация «Сообщество социально ответственного бизнеса».

В результате предложения дочерних компаний ДТЭК были признаны лучшими по 14 критериям, а по 2 критериям участники разделили первое место.

Глава конкурсных комиссий, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ подчеркнул, что компании ДТЭК предложили наилучшие условия концессии, которые более всего отвечают интересам государства и развития самих государственных предприятий.

В частности, отметил замминистра, предложения ДТЭК предусматривают обеспечение роста угледобычи по «Ровенькиантрациту» с 7 млн. тонн в 2012 году до 7,1 млн. тонн в 2016 году, по «Свердловантрациту» - с 6,75 млн. тонн до 7,18 млн. тонн.

«Если взять пятилетний период, то эти предложения соответственно на 1,15 млн. и 1,53 млн. тонн больше, чем у второго участника», - цитирует пресс-служба С. ЧЕХА.

Кроме того, ДТЭК взял на себя обязательства инвестировать в 2012-2016 гг. в развитие «Ровенькиантрацита» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацита» - 2,729 млрд. грн.

«По этим показателям совокупное предложение победителей на 434 млн. грн. больше и лучше по срокам освоения инвестиций", - добавил чиновник.

Он сообщил также, что ежеквартальный концессионный платеж по «Ровенькиантрациту» будет составлять 17 млн. грн., по «Свердловантрациту» - 13 млн. грн.

В Минэнергоугля также отметили, что победители конкурса обязались обеспечить сохранение предусмотренных действующим законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором существующих на момент заключения концессионного договора социальных гарантий для работников указанных предприятий. Они также обеспечат трудоустройство работников, которые на момент заключения концессионного договора находятся в трудовых отношениях с ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» и выразят желание быть принятыми на работу в ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» и ООО «ДТЭК Свердловантрацит».

Финансы

Национальный банк Украины планирует начать выпуск инвестиционных монет в середине декабря.

Об этом сообщил председателя НБУ Сергей АРБУЗОВ в интервью газете «Сегодня».

«Инвестиционные монеты мы планируем выпустить на рынок уже в середине декабря. Мы провели конкурс, на днях утвердили дизайн монет. Это будут золотые и серебряные монеты весом 1, 1/2 и 1/4 унции (1 унция — 31,1 г. - УНИАН). Их можно будет приобрести в кассах уполномоченных банков и использовать, прежде всего, для хеджирования (страхования — УНИАН) капитала» - сказал он.

Доходность монет будет формироваться, исходя из роста или падения стоимости золота на мировом рынке.

С.АРБУЗОВ также сообщил, что Нацбанк намерен начать выпуск инвестиционных сертификатов, которые также привязаны к стоимости золота, но будут отличаться от монет более широкими возможностями.

«Например, физлица смогут брать под залог сертификатов кредиты, а банки — учитывать их при расчете резервов и практически день в день получать рефинансирование НБУ. Кроме этого, мы планируем установить по таким сертификатам небольшой процент доходности» - сообщил АРБУЗОВ.

Первые размещения сертификатов могут состояться уже в конце декабря, при этом доходность такого инструмента может составить — 8-10% годовых.

«В настоящее время мы завершаем переговоры с Минфином относительно привлечения средств физлиц. Не исключено, что уже в конце декабря могут произойти первые размещения» - отметил С.АРБУЗОВ.

В Португалии приостановлено воздушное сообщение и работа общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против мер жесткой экономии.

Первыми в ночь на четверг на забастовку вышли авиадиспетчеры и работники лиссабонского метро, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Ожидается, что в течение дня к ним присоединятся сотни тысяч португальцев, включая преподавателей и работников здравоохранения.

Массовая забастовка - редкое событие для Португалии, и нынешняя акция обещает быть одной из самых грандиозных в истории страны.

На будущей неделе в парламенте Португалии должно состояться голосование по плану снижения бюджетного дефицита, как того требуют Евсросоюз и МВФ в обмен на пакет финансовой помощи.

Правительство намерено провести значительные сокращения по всему общественному сектору, включая здравоохранение и даже вооруженные силы.

Планируется также поднять налоги, отменить рождественские и отпускные премиальные, которые для многих работников общественного сектора равнялись месячной зарплате, а также позволить частным компаниям продлить на 30 минут рабочий день без дополнительной оплаты.

Два ведущих профсоюза страны, объединяющие более миллиона человек, приняли решение о проведении всеобщей забастовки.

Тем не менее, без всех этих мер экономии власти Португалии не могут рассчитывать на пакет помощи в размере 78 млрд ево.

Уровень безработицы в стране превысил 12%, а в будущем году по прогнозам ожидается новый экономический спад.

Португалия стала третьим после Греции и Ирландии получателем пакета экстренной помощи, однако дальнейшие транши моут быть задержаны, если страна не выполнит намеченные показатели по снижению бюджетного дефицита.

Сельское хозяйство Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, с таким предложением Н.АЗАРОВ выступил в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ в Астане.

Он отметил, что совместная работа на внешнем рынке зерна позволит трем странам стать одним из крупнейших игроков на нем.

«Мы можем гарантированно занять до 20% мирового рынка. А это означает, что с нами будут считаться и ценовую политику нашим странам будут диктовать не зернотрейдеры, а мы сами», - сказал Н.АЗАРОВ.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63