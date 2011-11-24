Янукович: 19 декабря буду там, где мне необходимо быть
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 19 декабря он будет находиться там, где это будет необходимо.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Сумах, отвечая на вопрос, поедет ли он в Москву 19 декабря.
«Знаете, есть такой вопрос: догадайтесь с одного раза или с двух. Я вам скажу с одного раза. Интриги, которые разводят политики, мы к ним уже привыкли, и для меня это не невидаль. Я никому не давал никакой информации, где я буду 19 числа. Буду там, где мне необходимо быть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
При этом он заметил, что Европейский Союз для Украины имеет важное значение.
По его словам, Украина сделала большую работу на пути к евроинтеграции. Он напомнил, что на сегодняшний день подготовлены два соглашения – полностью согласовано Соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, а в Соглашении об ассоциации остался открытым один вопрос.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина настаивает на фиксации в соглашении европейской перспективы. «Наши партнеры нам еще не сказали ни «да», ни «нет», - отметил он, добавив, что переговоры продолжаются.
При этом Президент заявил, что как именно завершится переговорный процесс, еще не известно.
Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, кое-кто пугает, что Европе сегодня не до Украины, что там есть собственные экономические проблемы, и они интересуются больше внутренними проблемами, чем вопросами интеграции. «Действительно, какая-то доля правды в этом есть», - сказал Президент. В то же время он отметил, что Украина будет отстаивать свои национальные интересы и приоритеты.
По его словам, Украина, пытаясь интегрироваться в Европу, в первую очередь хочет достичь европейских стандартов жизни. «Но сегодня Украина самостоятельно преодолевает много экономических проблем, второй год подряд мы преодолеваем дефицит бюджета», - сказал он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, в 2009 году он был на том же уровне, что и в Греции, но в 2010 году, по сравнению с Грецией, Украина его существенно сократила.
Он отметил, что нет сокращений социальных расходов, которые присутствуют в Евросоюзе.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве.
В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют информации о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.
19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина - ЕС.