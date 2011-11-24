Кучма может стать депутатом в новом парламенте

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА не исключает своего возвращения в политику.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику Weekly.ua.

«Мне даже показывали результаты опросов вероятности моего прохождения в парламент по некоторым мажоритарным округам. И знаете, очень неплохие. Поэтому отвечу так, как велит народная мудрость: «не зарекайся». Или как говорят дипломаты: «никогда не говори никогда», - заявил Л.КУЧМА.

Экс-президент уверен, что возврат к мажоритарной системе выборов в Украине является во многом оправданным, поскольку среди избирателей было очень много нареканий, что народные депутаты потеряли с ними всякую связь.

При этом Л.КУЧМА считает, что переход на пропорциональную систему выборов с открытыми списками для Украины все равно неизбежен: «Мы должны двигаться к европейским стандартам, когда депутат представляет и партию, и округ, когда он близок к избирателям и ответственен за свои обещания. Возможно, в 2004 году, перейдя на пропорциональную систему, мы несколько опережали время, а главное, нашу готовность к ней. Вышло так, что сами партии, которых у нас около 150, мягко говоря, подвели или даже скомпрометировали эту систему».