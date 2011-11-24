Анонс на 25 ноября

* Состоится совместный круглый стол Высшего хозяйственного суда Украины и Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины с целью учета правовых позиций научных работников, судей хозяйственных судов и железнодорожников при подготовке проекта постановления пленума Высшего хозяйственного суда Украины "О некоторых вопросах решения споров, возникающих с перевозкой грузов по железной дороге". Участники: научные работники, специалисты в отрасли транспортного права, судьи Высшего хозяйственного суда Украины, апелляционных и местных хозяйственных судов, руководство Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины, железнодорожники.

* Состоится заключительная конференция Проекта ПРООН, МОТ и Государственного центра занятости «Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости». Конференция посвящена Дню защиты прав людей с инвалидностью и 2-й годовщине ратификации ВРУ Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью и Факультативного договора к ней. Участники: директор Программы развития ООН в Украине Р.Ригер, председатель Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов В.Сушкевич, первый зам.министра соцполитики Украины В.Надрага, директор Государственного центра занятости Минсоцполитики Украины В.Галицкий, Национальный координатор МОТ в Украине В.Кострица.

* Состоится заседание коллегии КОГА. Участники: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, начальник ГУ экономики КОГА Владимир Коваль и др. Вопросы: Итоги социально-экономического и культурного развития Киевской области за 9 месяцев 2011 года; Утверждение программы формирования региональной инфраструктуры геопространственных данных Киевской области на 2012-2015 годы; Утверждение программы обеспечения Киевской области градостроительной документацией и др.

* Круглый стол на тему: "Проблемы реформирования законодательства о банкротстве в условиях украинских реалий". Организатор - Комитет по конкурсному праву Ассоциации юристов Украины.

* Состоится брифинг на тему: "Возобновление посещения зоны отчуждения и состояние реализации Чернобыльских проектов". В работе примет участие Владимир Холоша, председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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