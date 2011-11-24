Главное на 24 ноября (вечер)

Финансы

Потребность золота для выпуска инвестиционных монет оценивается в 3-5 тонн в год – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что потребность золота для выпуска инвестиционных монет для физических лиц составит 3-5 тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил директор генерального департамента регулирования денежного обращения НБУ Виктор НЕСТЕРЕНКО.

"Прогнозирую (потребность - УНИАН) - 3-5 тонн золота в год", - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

При этом он добавил, что регулятор рассчитывает на добычу необходимых объемов золота в рамках государственной программы "Золото Украины", а потребности в импортном золоте для указанных целей пока нет.

НБУ не намерен ограничивать тираж инвестиционных монет.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ прогнозирует начало выпуска государственных облигаций и инвестиционных монет для физических лиц в декабре.

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ГНСУ продлит мораторий на проверки малого бизнеса

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Об этом во время конференции Ассоциации налогоплательщиков заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Как показывает изучение общественного мнения, бизнес опасается, что мы мгновенно отреагируем на принятие закона об упрощенной системе налогообложения возобновлением проверок. Я хочу напомнить, что Президент поручил нам, наоборот, создавать благоприятные условия. Мы и сами понимаем, что необходим адаптационный период. Что нужно время на изучение нового закона и выбор оптимальной модели налогообложения. Я беру на себя ответственность дать вам это время», - подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действует мораторий на проверки малого бизнеса. С 1 января 2012 года вступает в действие закон об изменениях к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы налогообложения, и в связи с адаптацией к нему бизнеса ГНСУ планирует продлить данный мораторий.

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ГНСУ признает нарушения в действиях относительно отдельных предприятий

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) признает нарушения в действиях относительно отдельных предприятий в вопросе перенесения убытков на последующие периоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ.

По словам С.ЛЕКАРЯ, предприниматели заявили большие суммы убытков за предыдущие налоговые периоды (до 2011 года). В то же время, по итогам инвентаризации заявленных убытков налоговики выявили факты незаконного формирования таких убытков.

«Предприятия, которые принимали участие в финансовых операциях и на основании которых были сформированы убытки, многие не существуют - кто-то находится в стадии ликвидации, кто-то на сегодня работает, но они (финоперации данных предприятий - УНИАН) не отображены в финансово-хозяйственной поправке... По многим предприятиям не обнаружили финансово-хозяйственных операций, которые бы дали основание для формирования убытков», - сказал он.

Таким образом ГНСУ установила, что в большинстве случаев такие убытки сформированы неправильно. Однако С.ЛЕКАРЬ также признал, что в отношении отдельных предприятий, согласно Налоговому кодексу, такие действия могут иметь нарушения: «Поэтому если Вы имеете в виду конкретное предприятие, где налоговая, скажем, сделала некоторый факт, да, возможно, такие вещи есть».

Также С.ЛЕКАРЬ заявляет о том, что в судах действия налоговиков о доначислении налога на прибыль предприятиям, зафиксировавших убытки с прошлых периодов, подтверждаются.

Напомним, в сентябре 2011 года ГНСУ своим письмом разъяснила, что убытки предприятий за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал 2011 года нельзя. После этого ГНСУ начала проводить камеральные проверки, по итогам которых снимались данные убытки и доначислялся налог на прибыль, объяснили предприниматели.

В то же время Налоговый кодекс однозначно дает ответ на данный вопрос - все убытки должны быть перенесены на последующие периоды, отмечают эксперты.

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Украина в рамках новой программы сотрудничества с ВБ может получить 2 млрд. долл.

Украина в рамках новой программы сотрудничества со Всемирным банком на 2011-2016 гг. может получить 2 млрд. долл. Об этом директор представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР заявил в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (от 24 ноября т.г.).

«Предыдущая программа предусматривала предоставление кредитов на сумму 2,3 млрд. долл. за четыре года. Полагаю, мы можем выйти на подобный уровень - порядка 2 млрд. долл. в течение следующих четырех лет. Впрочем, если мы увидим прогресс Украины во внедрении реформ, то объем кредитования может быть увеличен. Соответственно, если этого не произойдет, объем кредитов может быть меньше 2 млрд. долл.», - сказал М.РАЙЗЕР.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в июне т.г. заявил, что Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества со Всемирным банком и ведет подготовку к получению четвертого займа на политику развития в размере 500 млн. долл. Кроме того, ведется работа над второй программой займа на реабилитацию финансового сектора Украины в размере 360 млн. долларов. Всего в активной фазе - 11 проектов со Всемирным банком на общую сумму 1 млрд. 370 млн. долларов.

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Прогноз роста ВВП Украины в 2012 году на уровне 5% - «излишне оптимистический» - ВБ

Всемирный банк считает необходимым провести коррекцию параметров проекта госбюджета Украины на 2012 год, основываясь на более консервативных макропоказателях.

«Считаю, что это необходимо сделать, поскольку бюджет базируется на прогнозе роста экономики на уровне 5%. Когда бюджет еще разрабатывался и подавался в парламент, такой прогноз мог считаться реалистическим, но сейчас он выглядит излишне оптимистическим», - сказал директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" от 24 ноября т.г.

Он отметил, что свой макропрогноз по Украине на следующий год ВБ обнародует в декабре т.г.

М.РАЙЗЕР считает, что лучше составлять бюджет, основываясь на консервативных оценках, чтобы, при необходимости, увеличивать расходы, а не проводить урезание доходной части посреди бюджетного года.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2012 год рассчитан исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в сентябре во время представления проекта бюджета в Верховной Раде заявил, что он рассчитан исходя из пессимистического сценария.

По оптимистическому сценарию правительства Украины, рост ВВП по итогам 2012 года прогнозируется на уровне 6,5%.

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ТЭК

Ernst&Young включил Украину в рейтинг стран, привлекательных для «зеленых» инвестиций

Украина впервые вошла в рейтинг компании Ernst&Young, который ежеквартально рассчитывает индексы инвестиционной привлекательности стран для развития энергетики на возобновляемых источниках (Renewable Energy Country Attractiveness Index).

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно исследованию, Украина заняла 32-ю позицию среди ТОП-40 стран мира, где условия для инвестиций в эту отрасль считаются наилучшими.

Эксперты отметили, что Украина располагает внушительным потенциалом по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности, в сфере ветроэнергетики. Также эксперты указали, что Украина заявила о наращивании возобновляемых источников в энергобалансе страны до 19% к 2030 году. В то же время, эксперты отметили сложность прохождения разрешительных процедур для потенциальных инвесторов, а также проблемы, связанные с подключением объектов альтернативной электроэнергетики к энергосистеме страны.

Согласно рейтингу, Китай, занявший первое место еще в августе 2010 года, сохранил свои позиции. За ним следуют США, Германия, Индия, Италия и Бразилия. Впервые, кроме Украины, в индекс были включены Венгрия, Израиль, Тунис и Аргентина. Эксперты отмечают все возрастающую конкуренцию и все больший рост государственной поддержки в этом секторе в развивающихся странах. Например, в этом году «зеленый тариф» ввела даже африканская Ботсвана.

«Революция продолжается. В то время как политики пытаются предотвратить рецессию, ужесточая государственную политику во многих крупных экономиках, демографические изменения и бурное экономическое развитие в развивающихся странах в настоящее время представляются движущей силой инвестиций в возобновляемую энергетику. Хотя развитые страны по-прежнему сосредоточены на замедлении спроса и сокращении расходов, ненасытная жажда энергии пробегает по быстрорастущим рынкам», - отмечают авторы исследования. По их словам, 15 развивающихся рынков были добавлены в рейтинг за последние 2 года.

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Новой российско-украинской "газовой войны" не будет - Миллер

Москва. Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР не видит оснований для новой "газовой войны" с Украиной.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Петрозаводске, передает РИА «Новости».

"У нас есть действующий контракт с Украиной по поставкам газа и на транзит, он выполняется, и Украина будет этот контракт выполнять", - заявил А.МИЛЛЕР.

Отвечая на вопрос, не возникнет ли новой "газовой войны", глава "Газпрома" сказал: "Ее не может быть, потому что действующий контракт на 2011-2012 годы". По его оценке, сейчас "не та ситуация (как была с прекращением поставок газа), когда не было контракта".

"Украина знаете каким образом себя вела (тогда) и позиционировала, а сейчас есть контракт, его все будут выполнять", - заключил А.МИЛЛЕР.

В то же время А.МИЛЛЕР подтвердил, что завтра в Москве планируется подписать пакет документов с Беларусью. В частности, будет подписан документ о покупке российским газовым холдингом еще 50% "Белтрансгаза".

"Завтра 100% заберем "Белтрансгаз", - заявил А.МИЛЛЕР.

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Украина и Россия должны до конца года договориться о цене на газ - Янукович

Украина и Россия достигнут договоренности о цене на газ до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время общения с коллективом ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш».

«Этот вопрос сегодня является очень важным. Мы ведем переговоры. Надеюсь, что в этом году мы договоримся», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что подписанные в 2009 году газовые соглашения стали для Украины «кабальными». «Цена должна быть справедливой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

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Фондовый рынок

ФГИУ допустил ДТЭК к участию в конкурсе по продаже госпакета "Захидэнерго"

Фонд государственного имущества Украины допустил «Донбасскую топливно-энергетическую компанию» (ДТЭК, г. Донецк) к участию в конкурсе по продаже 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что конкурсная комиссия признала ДТЭК соответствующей всем требованиям, предъявляемым к участникам приватизационного конкурса.

Таким образом, ДТЭК является единственным участником конкурса по продаже 45,103% акций «Захидэнерго», который состоится завтра, 25 ноября.

Напомним, в конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Захидэнерго" могут принимать участие, в частности, компании, которые: производили в течении трех последних лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии "Захидэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих производство электроэнергии в вышеуказанных объемах и пр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по "Захидэнерго" состоится 25 ноября 2011 г., по "Киевэнерго" был перенесен на 9 декабря т.г.

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

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ФГИУ отказался от прямой трансляции по УТ-1 приватизационного конкурса по "Захидэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отказался от прямой трансляции по УТ-1 приватизационного конкурса по "Захидэнерго".

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ФГИУ Нина ЯВОРСКАЯ.

В то же время, по ее словам, все желающие смогут увидеть прямую интернет-трансляцию торгов, зайдя на сайт Фонда.

"Это новые технологии, торги смогут увидеть все, кто захочет зайти на наш сайт", - отметила Н.ЯВОРСКАЯ.

Отвечая на вопрос журналиста, чем вызвано подобное решение, Н.ЯВОРСКАЯ сообщила, что данное решение принято, в том числе. и с целью экономии бюджетных средств.

Руководитель пресс-службы также пока отказалась уточнить, будет ли распространяться решение об отказе от прямого эфира на УТ-1 и на другие приватизационные конкурсы.

Напомним, ранее УТ-1 осуществляла прямую трансляцию наиболее знаковых приватизационных конкурсов, в частности, по продаже "Криворожстали", "Лугансктепловоза" и "Одесского припортового завода".

Как сообщал УНИАН, в конкурсе по продаже 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго», который состоится завтра, 25 ноября, примет участие только один участник - компания ДТЭК, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры планирует изменить правила оплаты международных билетов

Министерство инфраструктуры планирует на 568 млн. грн. уменьшить субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок за счет грузовых, привязав стоимость перевозки к курсу швейцарского франка и евро к гривне на день оплаты.

Такое предложение содержится в проекте приказа Мининфраструктуры об утверждении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад и Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении.

«Ввод приказа уменьшит перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых на 568 млн. грн., увеличит налоговые поступления в государственный бюджет почти на 254 млн. грн. и снизит валютные риски», - сообщает Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. В настоящее время при оформлении международных билетов применяется курс швейцарского франка либо евро к гривне, обнародованный в предпоследний день каждого месяца.

По данным Мининфраструктуры, перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2010 году составило 5,7 млрд. грн, по итогам 2011 года составит 6,8 млрд. грн.

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Первые электропоезда Hyundai прибудут в Украину в конце февраля 2012 года

Первые два электропоезда Hyundai, которые будут осуществлять ускоренное движение, прибудут в Украину в конце февраля - начале марта 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), еще четыре поезда прибудут в Украину в начале мая следующего года.

Оставшиеся четыре из десяти поездов, которые Украина должна получить от Hyundai Rotem, будут поставлены после завершения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

В конце декабря 2011 года украинские локомотивные бригады, которые будут управлять новыми поездами, поедут на обучение в Сеул.

Также в “Укрзализныце” сообщили о завершении конкурса на лучшее название и логотип предприятия, которое будет осуществлять скоростное движение на межрегиональных электропоездах производства Hyundai Rotem.

Так в номинации «Название предприятия скоростного движения» победителем стал ОВЧАРЕНКО Сергей Николаевич (пгт. Оленевка, Донецкая обл.) с названием «Украинская железнодорожная скоростная компания». В номинации «Логотип (фирменный знак) предприятия скоростного движения» победила ЗАЙЦЕВА Мария Владимировна (г. Киев). В номинации «Название межрегионального электропоезда» победила ЗАЙЦЕВА Людмила Георгиевна (г. Киев) с названием «Украинский экспресс».

Победители были награждены по каждой из трех номинаций премиями в размере 10 тыс. грн. и приглашены на открытие пассажирского движения межрегиональных поездов производства компании Hyundai Rotem.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.

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Международные отношения

Участие Януковича в заседании ЕврАзЭС 19 декабря не подтверждено - генсекретарь организации

Москва. Приглашение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ принять участие в 32-м заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве, отправлено, но его участие не подтверждено.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сегодня в Москве генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ.

«Мы на каждое заседания его (В.ЯНУКОВИЧА) приглашаем, он возглавляет страну, которая является наблюдателем ЕврАзЭС. В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ всегда участвуют, когда у них есть возможность и желания», - сказал Т.МАНСУРОВ.

Отвечая на уточняющий вопрос, подтверждено ли участие В.ЯНУКОВИЧА 19 декабря, он подчеркнул, что «это вопрос лично к нему (В.ЯНУКОВИЧУ)».

«Спросите их (украинскую сторону), решение об участии может быть принято и за один день и даже в день заседания. Мы готовы на любой вариант», - подчеркнул Т.МАНСУРОВ.

При этом он отметил, что если руководство Украины примет решение участвовать в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, для этого нужно будет поработать.

«Даже если захочешь и сегодня заявишь об этом, это не значит, что завтра примут. Есть определенные критерии и соответствующие документы», - сказал он.

Т.МАНСУРОВ подчеркнул, что это дело правительства Украины.

«Когда три страны будут успешно работать и люди получат очень много преимуществ, тогда народ Украины должен спросить свое правительство, почему мы не можем это иметь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, В.ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

«Знаете, есть такой вопрос: догадайтесь с одного раза или с двух. Я вам скажу с одного раза. Интриги, которые разводят политики, мы к ним уже привыкли, и для меня это не невидаль. Я никому не давал никакой информации, где я буду 19 числа. Буду там, где мне необходимо быть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что Европейский Союз для Украины имеет важное значение.

Ранее, 23 ноября, ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют информации о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина - ЕС.

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Янукович: 19 декабря буду там, где мне необходимо быть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 19 декабря он будет находиться там, где это будет необходимо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Сумах, отвечая на вопрос, поедет ли он в Москву 19 декабря.

«Знаете, есть такой вопрос: догадайтесь с одного раза или с двух. Я вам скажу с одного раза. Интриги, которые разводят политики, мы к ним уже привыкли, и для меня это не невидаль. Я никому не давал никакой информации, где я буду 19 числа. Буду там, где мне необходимо быть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что Европейский Союз для Украины имеет важное значение.

По его словам, Украина сделала большую работу на пути к евроинтеграции. Он напомнил, что на сегодняшний день подготовлены два соглашения – полностью согласовано Соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, а в Соглашении об ассоциации остался открытым один вопрос.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина настаивает на фиксации в соглашении европейской перспективы. «Наши партнеры нам еще не сказали ни «да», ни «нет», - отметил он, добавив, что переговоры продолжаются.

При этом Президент заявил, что как именно завершится переговорный процесс, еще не известно.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, кое-кто пугает, что Европе сегодня не до Украины, что там есть собственные экономические проблемы, и они интересуются больше внутренними проблемами, чем вопросами интеграции. «Действительно, какая-то доля правды в этом есть», - сказал Президент. В то же время он отметил, что Украина будет отстаивать свои национальные интересы и приоритеты.

По его словам, Украина, пытаясь интегрироваться в Европу, в первую очередь хочет достичь европейских стандартов жизни. «Но сегодня Украина самостоятельно преодолевает много экономических проблем, второй год подряд мы преодолеваем дефицит бюджета», - сказал он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, в 2009 году он был на том же уровне, что и в Греции, но в 2010 году, по сравнению с Грецией, Украина его существенно сократила.

Он отметил, что нет сокращений социальных расходов, которые присутствуют в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют информации о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина - ЕС.

***

Агро

Производителей могут обязать указывать даже минимальное содержание ГМО в продукте

Производителей пищевых продуктов могут обязать указывать на этикетке даже минимальное содержание ГМО в продукте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, отмечая, что на сегодня соответствующий проект правительственного постановления, разработанный Госпотребстандартом, проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Документом планируется внести изменения в порядок этикетирования пищевых продуктов, согласно которому производителям необходимо будет информировать потребителя о наличии в продукте даже малейшей доли ГМО. На сегодня маркировке с надписью «с ГМО» подлежит продукция, содержание модифицированных организмов в которой превышает 0,9%.

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Украина готова поставлять пшеницу Саудовской Аравии

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции». Как говорится в сообщении на сайте правительства, решение датировано 23 ноября 2011 г.

Отмечается, что подписание данного соглашения будет способствовать реализации государственной политики взаимовыгодного сотрудничества в области агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений. Соглашение применяется к отдельным видам сельскохозяйственной продукции, в частности, к мягкой продовольственной пшенице.

Соглашение заключается сроком на 5 лет, который начинается с даты вступления его в силу. Действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить действие соглашения.

Согласно постановлению, подписать указанное соглашение уполномочен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Н. ПРИСЯЖНЮКА, в текущем маркетинговом сезоне экспортный потенциал Украины составляет 27 млн. тонн зерна.

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Завтра ночью в Украине ожидается до 14° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой, Одесской областях и в Крыму 2-7° мороза, на остальной территории 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму, на Закарпатье и Прикарпатье до 6° тепла.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

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УНИАН