Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня на юге центрального японского острова Хонсю.

Как передает ИТАР-ТАСС, эпицентр землетрясения находился в префектуре Хиросима. Из-за крайне небольшой глубины залегания очага - всего 10 км - мощные толчки ощущались в 10 префектурах на юге Хонсю.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. По сообщению национального метеорологического управления Японии, угрозы цунами объявлено не было.