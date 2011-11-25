ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Соглашение об ассоциации с ЕС в декабре не подпишут» отмечает: В четверг прошла встреча депутатов украинского и европейского парламентов, на которой обсуждался вопрос парафирования соглашения об ассоциации с ЕС. Ни украинские, ни европейские политики не верят, что соглашение будет подписано 19 декабря…

http://delo.ua/ukraine/soglashenie-ob-associacii-s-es-v-dekabre-ne-podpishut-168515/

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Также «Дело» в публикации «Часть бизнеса считает неуместными протесты против Налогового кодекса» пишет: Представители предпринимательского сообщества, которые входят в состав общественного совета при ГНС, признали неуместными акции протеста против Налогового кодекса и призывают бизнес решать проблемы путем обращения в суд…

http://delo.ua/ukraine/chast-biznesa-schitaet-neumestnymi-protesty-protiv-nalogovogo-kod-168479/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Богачи измельчают», в котором пишет: Всего десять дней понадобилось команде вице-премьера Сергея Тигипко, чтобы пересмотреть собственную инициативу по введению налога на богатство. После ее доработки предложено снизить облагаемые налогом площадь объектов недвижимости и объем двигателей автомобилей, а также ввести дифференциацию ставок для земельных участков в зависимости от их местонахождения. Эксперты уверены, что без введения непрямой оценки расходов и доходов граждан даже в доработанном виде налог работать не будет…

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Издание «Экономические известия» в публикации «ДТЭК прирос антрацитом» пишет: Победителем конкурса по концессии ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» стали дочерние структуры энергетического холдинга ДТЭК. Конкуренцию пыталась составить группа «Донецксталь», однако, похоже, что для нее этот конкурс стал разминкой перед другими проектами…

http://markets.eizvestia.com/full/dtek-priros-antracitom

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Прожект чиновников перекрасят», в котором пишут: Правительство начало корпоратизацию государственного игрока на зерновом рынке — Продовольственно-зерновой корпорации. С преобразованием можно было бы и не спешить, сумей ГПЗКУ в статусе госпредприятия привлечь финансовые ресурсы. Подстегнул реформу и пример России — решение о приватизации аналога ГПЗКУ, Объединенной зерновой компании, там было принято неделей ранее…

http://markets.eizvestia.com/full/prozhekt-chinovnikov-perekrasyat

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«Экономические известия» в публикации «Азаров затягивает Украину» пишут: Премьер-министр Николай Азаров вчера в Астане снова подыграл России. На этот раз он предложил казахскому премьеру создать общий зерновой пул, куда войдет и Россия. Такие заявления провоцируют сворачивание инвестиционных проектов в зерновой отрасли, а также чреваты зерновой зависимостью от северной соседки, считают операторы рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-zatyagivaet-ukrainu

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украину признали привлекательной для «зеленых» инвестиций» пишет: В ноябре наша страна впервые вошла в рейтинг компании Ernst&Young, который ежеквартально рассчитывает индексы инвестпривлекательности стран для развития энергетики на возобновляемых источниках…

http://economics.unian.net/rus/detail/111087

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Российский банкир ждет высылки из Лондона» пишет: Власти Великобритании арестовали двух бывших руководителей литовского банка Snoras. Одним из задержанных стал российский бизнесмен Владимир Антонов…

http://www.izvestia.ru/news/507784

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Также «Известия» в публикации «Говядина вульгарная прикинется мраморной» пишут: По документам ВТО Россия с 2014 года уравняла в правах элитную говядину с обычной. Вступление России в ВТО может возродить забывшуюся советскую практику мясной пересортицы. По мере изучения документации участники рынка обнаруживают в международных соглашениях сюрпризы…

http://www.izvestia.ru/news/507717

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(УНИАН)