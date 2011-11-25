Главное на 25 ноября (день)

Энергетика

Сделка про продаже 45,103% госпакета акций компании «Захидэнерго», скорее всего, будет завершена в начале следующего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, после получения официального согласия единственного участника конкурса - DTEK Holdings Limited, ФГИУ объявит конкурс на независимого оценщика 45,103% акций «Захидэнерго», который в свою очередь должен будет провести независимую оценку реализуемого госпакета.

Единственный участник сегодняшнего конкурса про продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» - DTEK Holdings Limited предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены пакета.

Как отметил представитель ФГИУ в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Социальная политика

Сегодня в Донецке не покидают палаточный городок 39 голодающих чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член инициативной группы голодающих Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, эта ночь в палаточном городке прошла спокойно.

«Правда, ночью задымила печь, пришлось ее чистить, стало холодно, померзли немного», - сказал В.СУМАРУКОВ.

Он также добавил, что несмотря на то, что вчера к голодающим приходили судебные исполнители, никаких физических действий по отношению к участникам акции за минувшие часы они не предпринимали.

«Пока все спокойно», - заключил В.СУМАРУКОВ.

Финансы

Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 24 ноября, сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга.

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Quickcom Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на приобретение доли ПАО «Всеукраинский акционерный банк» (Киев), обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданного УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. бизнесмен Олег БАХМАТЮК, собственник крупнейшего агрохолдинга по производству яиц и яичных продуктов «Авангард», заявил о заключении им опционного соглашения о покупке мажоритарной доли в «VAB Банке».

«Мы подали документы в Антимонопольный комитет на получение разрешения на приобретение контрольного пакета «ВиЭйБи Банка», - цитировала тогда слова О.БАХМАТЮКА его пресс-служба.

Правительство Беларуси намерено вернуться к государственному регулированию цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Беларуси Анатолий КАЛИНИН.

Он отметил, что предусмотрено ограничение цен на основные продукты питания и промышленные товары.

«Сейчас свободные цены, но мы видим, что происходит: у производителей товар по одной цене, а в торговле - в два раза выше. Так кто же должен зарабатывать - производитель или посредники? К сожалению, в республике эти вопросы не сложились, поэтому приходится отдельные группы продовольственных и промышленных товаров возвращать на регулируемые цены», - сказал А.КАЛИНИН.

По словам вице-премьера, такая мера будет заложена в программу социальной защиты населения, которую планируется принять до конца текущего года. В ней предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, студентов, детей, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и других категорий граждан.

Программа также содержит меры, которые дадут возможность людям больше заработать. «В частности, возможны определенные изменения в законодательстве. Речь идет о том, чтобы легализировать право человека работать в нескольких местах в свободное от основной работы время. Мы рассматриваем такую возможность, будем советоваться, как ее реализовать. Нам надо раскрепостить граждан», - сказал А.КАЛИНИН.

Он также сообщил о запланированном повышении тарифной ставки первого разряда и значительном повышении размера минимальной заработной платы.

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