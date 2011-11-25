Янукович и Коморовский в Киеве обсудят европейскую интеграцию Украины

28 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ в ходе переговоров на высшем уровне уделят приоритетное внимание теме европейской интеграции Украины, в частности Соглашению об ассоциации Украина – ЕС.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Принимая во внимание председательство Польши в Европейском Союзе, главное место будет отводиться обеспечению успешного проведения Саммита Украина–ЕС в Киеве, добавил глава Администрации.

Программа визита Б.КОМОРОВСКОГО также предусматривает участие глав Украинского и Польского государств в церемонии посвященной памяти жертв тоталитаризма на территории Национального историко-мемориального комплекса «Быковнянские могилы».

«За последний год это будет уже девятая встреча Президентов Украины и Польши, что свидетельствует о действенности стратегического партнерства между двумя государствами», – подытожил С.ЛЁВОЧКИН.