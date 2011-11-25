Анонс на 26 ноября

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Украине.

* Глава государства примет участие в церемонии чествования памяти жертв тоталитаризма и в открытии краеугольного камня на месте сооружения Мемориала памяти жертв репрессий 1936-1941гг.

* Пресс-конференция Комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммарберга по итогам визита в Украину 19-26 ноября.

* В Киеве возле Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов» по инициативе Общественного комитета по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933гг. состоится Всеукраинское мемориальное мероприятие, посвященное памяти детей. Историки говорят, что среди всех смертей в `32-33 году дети составляли до половины убитых. В программе:

14-00 - от ст.м. «Арсенальная» начнется скорбное шествие, посвященное памяти детей, убиенных и нерожденных в 1932-1933. Участники пронесут 500 свечей с черными лентами, на которых написаны имена детей, умерших от голода (от 6-месячных младенцев до 17-летних юношей). Свечи пронесут незажженными как символ молодой, непрожитой жизни.

14-30 - возле Национального мемориала жертв голодоморов начнется панихида.

16-00 - общенациональная минута молчания, во время которой миллионы украинцев зажгут свечи возле мемориалов Голодомора и на окнах своих домов.