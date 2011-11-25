Главное на 25 ноября (вечер)

Финансы

Кредит ВТБ в 2 млрд. долл. будет переоформлен в долгосрочный – Азаров

Кредит российского «Внешторгбанка» (ВТБ) на 2 млрд. долл., привлеченный в 2009 году на полгода с возможностью трехразового продления, будет переоформлен в долгосрочный.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью газете KyivPost.

"Мы договорились о том, что мы начнем процесс его переоформления в долговременный кредит под наши облигации, под наши ценные бумаги", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также опроверг информацию о планах Украины увеличить размер кредита.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехразового продления.

Кредит был продлен дважды – до конца 2011 года. Согласно условиям кредита, он может быть продлен еще на полгода.

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В Украине задолженность по зарплате сократилась на 1,3% – до 1,165 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем сократилась на 1,3% и на 1 ноября составила 1,165 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 4,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 240,328 млн. грн. (в октябре 2011 года сократилась на 3,7%, с начала года — выросла на 2,9%, по сравнению с данными на 1 ноября 2010 года сократилась на 4,7%), в Харьковской – 146,247 млн. грн. (в октябре снизилась на 1,3%, с начала года – выросла на 14,4%, по сравнению с 1 ноября 2010 года увеличилась на 13,4%), в Луганской – 136,337 млн. грн. (в октябре выросла на 16,7%, с начала года – на 23,9%, по сравнению с 1 ноября прошлого года — на 19%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 ноября 2011 года составила 75,71 млн. грн. (в октябре сократилась на 7,8%, с начала года – на 33,8%, по сравнению с 1 ноября 2010 года – сократилась на 38,1%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 8 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 16 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 ноября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 649 тыс. грн. (в октябре задолженность сократилась на 38,5%, с начала года – в 4,8 раза, по сравнению с 1 ноября 2010 года – в 6,7 раз), Ривненской – 2,299 млн. грн. (в октябре сумма задолженности снизилась на 0,2%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 ноября 2010 года – почти в 4 раза) и Ивано-Франковской областях – 7,739 млн. грн. (в октябре задолженность выросла на 7,1%, с начала года – сократилась на 3,3%, по сравнению с 1 ноября 2010 года – сократилась на 21,8%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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Британские банки разрабатывают план действий на случай распада еврозоны

Британские банки разрабатывают план действий на случай распада еврозоны.

Как сообщает ТСН, британские банки получили распоряжение от финансовых властей страны разработать план действий на случай краха еврозоны.

"Мы хотим иметь планы банков на случай потрясений, вызванных кризисом еврозоны", - подчеркнул глава банковского отдела британского Управления по регулированию финансовой деятельности (центральный орган надзора над рынком финансовых услуг) Эндрю БЕЙЛИ.

По его словам, британские банки должны разработать стратегию, которая предусматривает сокращение их зависимости от краткосрочных кредитов и рискованных активов.

В сообщении напоминается, что недавно стратег Bank of England Дэвид МАЙЛЗ предположил, что несколько стран вскоре выйдут из еврозоны из-за разрастания долгового кризиса в регионе, который может негативно отразиться на экономике Великобритании.

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ТЭК

Цена газа для Украины в следующем квартале вырастет до 485 долл. - Тигипко

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует увеличение цены на поставляемый в Украину природный газ в І квартале 2012 г. до 485 долл. за тыс. куб. м.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Мы уже знаем, что в первом квартале цена будет не 435 долл., а 485 долл. Это связано с тем, что по действующему соглашению, которое нас не устраивает, цена зависит от стоимости нефти, а нефть дорожает», – сказал С. ТИГИПКО.

При этом он выразил надежду, что украинским переговорщикам удастся договориться о снижении цены на поставляемый в Украину газ.

«Я уверен в положительном результате этих переговоров. Если же президент и премьер не смогут договориться с Россией, это будет очень плохо», – добавил он.

Также вице-премьер-министр отметил, что «если удастся снизить стоимость газа, это будет огромная победа, очень важная для населения. Ведь почему мы настолько несговорчивы с МВФ? Потому что если мы выполним их требования, это ударит по среднему классу. Для 10 млн. людей, не имеющих льгот, коммунальные платежи вырастут на 32-33%».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

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Цена российского газа для Беларуси составит 164 долл. за тыс. куб. - Путин

Москва. Цена российского газа для Беларуси в I квартале 2012 года составит 164 долл. за 1 тыс. куб.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня на заседании президиума правительства РФ.

«При средней цене около 400 долл. для Европы, Беларусь будет платить в первом квартале 164 долл. за тысячу кубов. Это серьезная скидка, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее 2 млрд. долл.», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, Беларусь получит так называемую интеграционную скидку и до 2014 года выйдет на равнодоходные цены.

В.ПУТИН также напомнил, что стороны договорились, что «Газпром» приобретет в собственность все 100% «Белтрансгаза».

Он отметил, что Россия и Беларусь договорились о реструктуризации белорусской задолженности за поставку российского газа в 2011 году. В.ПУТИН сообщил, что сейчас Беларусь платит 244 долл. за тысячу кубов.

«Мы договорились с белорусским руководством, что в силу непростой ситуации в белорусской экономике мы реструктуризируем платежи на следующий год», - сказал он.

В.ПУТИН подтвердил, что соответствующие документы в области газового сотрудничества будут подписаны в пятницу.

«Это очень важный вопрос, который урегулирует наши отношения с Беларусью на годы вперед и позволит обеспечить безусловный транзит через белорусскую территорию наших энергоносителей потребителям в Западной Европе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт «Газпрома» и «Белтрансгаза» на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.

В третьем квартале т.г. российский газ для Беларуси обходится в 279,16 доллара за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и «Газпрому» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам главі российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза».

7 октября этого года Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что для участников Единого экономического пространства нужны равные условия хозяйствования, а не понижающие интеграционные коэффициенты.

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«Газпром» купил вторые 50% «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл.

Москва. «Газпром» купил вторые 50% «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня в резиденции «Горки», в присутствии Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО, премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Республики Беларусь Михаила МЯСНИКОВИЧА ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

«В соответствии с договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», «Газпром» заплатит за акции 2,5 млрд. долл. Таким образом, ОАО «Газпром» станет владельцем 100% ОАО «Белтрансгаз», - говорится в сообщении.

Также ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 годах.

Документы подписаны в развитие договоренностей, достигнутых сегодня между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь, о формировании цен на газ и тарифов на его транспортировку, а также об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Как сообщал УНИАН, действующий контракт «Газпрома» и «Белтрансгаза» на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и «Газпрому» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам главы российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза».

Справка УНИАН. В мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. равными долями в течение четырех лет. В 2010 году сделка была завершена.

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«Газпром» рассказал о цене газа для Беларуси и ставке транзита

Москва. Цена российского газа для Беларуси в 2012 году составит 165,6 долл. за 1 тыс. куб, тариф на транспортировку 1 000 куб. м газа - 2 долл. на 100 км.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Беларуси в 2012 году составит 165,6 долл. за 1000 куб. м», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2013-2014 годах цены будут рассчитываться по формуле. Ее основными составляющими станут цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусматривается индексация составляющих формулы цены на величину инфляции.

В 2012 году Беларусь приобретет у «Газпрома» 22,5 млрд. куб. м газа, в 2013 и 2014 годах - по 23 млрд. куб. м, при этом контракт предусматривает возможность корректировки объемов.

Кроме этого, согласно контракту на транспортировку газа через территорию Республики Беларусь, тариф на транспортировку 1 000 куб. м газа по газопроводам ОАО «Белтрансгаз» составит 2 долл. на 100 км, в 2013-2014 годах будет ежемесячно рассчитываться по формуле. Тариф на транспортировку газа по белорусскому участку газопровода «Ямал - Европа» будет ежемесячно рассчитываться по формуле в течение всего срока действия контракта.

Также сообщается, что минимальный уровень наценки на газ, реализуемый «Белтрансгазом» потребителям Беларуси, с 1 января 2012 года составит 15,95 долл. за 1 000 куб. м, с 2013 по 2031 годы будет корректироваться на величину инфляции.

С 1 января 2032 года уровень минимальной наценки будет регулироваться уполномоченным органом Республики Беларусь в соответствии с белорусским законодательством. При этом, наценка не сможет быть ниже уровня, компенсирующего затраты и инвестиции ОАО «Белтрансгаз», включая экономически обоснованную норму прибыли, и в любом случае будет не ниже 11,09 долл. за 1000 куб. м.

Как сообщал УНИАН, до 31 декабря 2011 года включительно условия поставки российского газа в Беларусь и транспортировки газа по ее территории определяются контрактом на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз». Согласно документу, цена газа для Беларуси определяется по формуле (соответствующей формуле цены при поставках российского газа в Европу). В 2008-2010 годах к цене применялись понижающие коэффициенты (0,67, 0,7 и 0,9 соответственно).

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Строительство

Госземагентство предлагает новую методику оценки несельскохозяйственной земли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает с 1 января 2013 года ввести новую методику нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов).

Об этом говорится в доработанном проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, предусматривается, что нормативная денежная оценка земельных участков является капитализированным рентным доходом с земельного участка, определенного по установленным и утвержденным нормативам.

Оценка осуществляется с целью определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

Информацией для проведения оценки являются ведомости государственных кадастров (земельного, лесного, водного), документации по землеустройству, градостроительной и землеустроительной документации на региональном уровне (схемы планирования территории областей и админрайонов).

Со вступлением в силу данного постановления постановление Кабмина №525 от 30 мая 1997 года «О Методике нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов) утратит силу.

До вступления в силу постановления Министерство аграрной политики и продовольствия должно утвердить Порядок нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов).

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» может назначить дополнительные поезда на новогодний период

«Укрзализныця» рассматривает возможность назначения дополнительных поездов на новогодний период, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что на сегодня имеются свободные места на все даты предновогодней недели (кроме 30 декабря).

По словам первого заместителя начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игоря БРЕУСА, повышенный спрос на билеты в популярных западном и крымском направлениях наблюдается не на все даты предновогодней недели. Так, по состоянию на 12:00 25 ноября 2011 года на поезда Львовского направления (Киев-Львов, Киев-Ужгород, Киев-Ковель, Черновцы-Киев) на даты отправления в свободной продаже находится: на 26 декабря – 845 мест, на 27 декабря – 771, на 28 декабря – 367, на 29 декабря – 127, на 30 декабря – 13.

Сейчас проводится работа и рассматривается возможность назначения дополнительных поездов в соединениях до Ужгорода, Ивано-Франковска, Симферополя, Луганска, Донецка и др.

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Инвесторам предлагают семь участков под строительство паркингов в центре Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил провести конкурсы по привлечению инвесторов к строительству семи подземных паркингов в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, предлагаются участки: на Европейской площади, ул. Крещатик и ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Институтской до Парковой дороги); на ул. Крещатик на участке от дома № 17 до дома № 29; на ул. Прорезной на участке от ул. Крещатик до ул. Пушкинской; на площади Ивана Франко и ул. Архитектора Городецкого на участке от ул. Крещатик до ул. Ольгинской; на ул. Бассейной на участке от ул. Шелковичной до ул. Шота Руставели; на ул. Крещатик, 25; на Набережном шоссе, 2 (наземно-подземный паркинг).

«В центре Киева не хватает около 3 тысяч парковочных мест – такова оценка по нормам обеспечения парковками имеющихся офисов. Если считать по нормативу ЕС, где на каждые 100 кв. метров площади аренды должно приходиться 3-5 парковочных мест, киевские офисы не обеспечены на 3/4», – объяснил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

В целом, уже определены 79 земельных участков, на которых инвестор должен построить современные паркинги: 15 в центральной части города, 7 возле станций метрополитена и 57 в районах жилищной застройки.

«Благодаря строительству этих паркингов, мы сможем полностью убрать машины с тротуаров в центре города и значительно улучшить ситуацию во дворах, где сегодня даже детские площадки запаркованы автомобилями. К Евро-2012 автомобили с тротуаров, по крайней мере, в центре города, мы уберем», – заверил Р.КРАМАРЕНКО.

Также в рамках реализации Стратегии развития Киева до 2025 года, столичная власть планирует привлечь инвесторов к строительству пяти перехватывающих наземно-подземных паркингов.

Их построят возле станций метрополитена «Сырец» (на ул. Щусева, 55), «Красный хутор» (на ул. Полесской), «Выставочный центр» (на ул. Академика Глушкова, 1), «Героев Днепра» (на пр. Оболонском, 52) и «Лесная» (на пр. Броварском).

Как отмечают в КГГА, модернизация транспортной инфраструктуры столицы – один из приоритетов, определенных Стратегией развития Киева. Именно эта сфера отмечена как острейшая по результатам проведенного общественного обсуждения стратегии. Около 1/4 всех полученных комментариев и предложений связаны с транспортом и его развитием.

Организовывать инвестиционные конкурсы относительно семи паркингов в центре города будет постоянно действующая конкурсная комиссия по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

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Работы по достройке и модернизации трамвайной ветки на Троещине начнутся в декабре

В декабре начнутся работы по достройке трамвайной ветки на Троещине. Планируется, что киевляне смогут воспользоваться этим видом транспорта уже в мае-июне следующего года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время поездки в производственно-техническое подразделение службы содержания подвижного состава и транспортной инфраструктуры КП «Киевпасстранс».

По словам А.ПОПОВА, сегодня городская администрация рассматривает несколько вариантов того, какие вагоны будут ездить на этой ветке.

«Если нам, а я в этом не сомневаюсь, удастся поставить на конвейер производство собственного вагона, то мы не будем покупать трамваи, ни в Лейпциге, ни в Праге. Я убежден, что сможем собственными силами решить этот вопрос», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, трамвайная линия на жилом массиве Троещина будет реконструирована и достроена.

После реконструкции трамвайная линия будет работать в режиме легкого рельсового транспорта от улицы Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку.

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Промышленность

Казахстанская Berkut Air заинтересована в приобретении самолетов Ан-148

Казахстанская авиакомпания Berkut Air заинтересована в приобретении региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что 23 ноября, в рамках официального визита в Казахстан премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в аэропорту Астаны состоялась презентация Ан-148-100 представителям Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, Комитета гражданской авиации и руководителям авиакомпании страны.

Представители казахстанской стороны детально ознакомились с характеристиками самолета, а также с результатами первого этапа его эксплуатации.

Как сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА в ходе презентации, «в настоящее время на региональных внутренних маршрутах Украины и России, а также международных авиатрассах работают 11 самолетов Ан-148. Они уже перевезли около 650 000 пассажиров, их налет составил 31 000 часов, а в августе этого года месячный налет одного из Ан-148 авиакомпании «Россия» достиг 400 часов».

Вице-министр транспорта и коммуникаций Казахстана Еркын ДЮСЕМБАЕВ отметил широкие перспективы применения Ан-148 и его вариантов в условиях страны.

Подводя итоги встречи, Е.ДЮСЕМБАЕВ подчеркнул высокую важность развития авиапрома страны, в том числе в сотрудничестве с предприятиями Украины. «Состоявшаяся презентация «Антонов» открыла новую веху партнерских отношений наших стран в авиационной отрасли», - сказал он.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

Самолет спроектирован киевским ГП «Антонов», в программе производства задействованы Серийный завод «Антонов» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.

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Соцполитика

Минсоцполитики внесло изменения в законопроект о налоге на богатство

Министерство социальной политики Украины обнародовало новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения в Украине налога на богатство, в которой учтены предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения по состоянию на 24 ноября.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте министерства, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, изменения, в частности, касаются налогообложения транспортных средств. Так, будут введены понижающие коэффициенты к ставкам налога, которые учитывают срок использования автомобилей, мотоциклов и судов. В первоначальном варианте законопроекта предусматривалась единая ставка налога на транспортные средства, независимо от срока их службы.

Для легковых автомобилей уменьшен объем цилиндров двигателя, на который начисляется налог, с 4 тыс. куб. см до 3,4 тыс. куб. см, что позволит включить в объекты налогообложения дорогие марки автомобилей, популярные среди состоятельных украинцев. Несмотря на снижение объема двигателя, удельный вес автомобилей, подпадающих под налогообложение, не превышает 1,5% от общего количества зарегистрированных в Украине автомобилей. Ставка налога — 20% размера минимальной заработной платы за 100 куб. м объема цилиндра двигателя (на сегодня это 197 грн.).

Кроме того, по результатам обсуждения, предлагается уменьшить общую площадь квартир, которые подпадают под налогообложение, с 300 до 200 кв. м, а домов - с 600 до 400 кв. м. Напомним, ставка налога остается той же - 2% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м общей площади объекта жилой недвижимости (19,7 грн.).

С.ТИГИПКО отметил, что обсуждение законопроекта продолжается. «Нам важно учесть все конструктивные предложения, особенно представителей среднего класса, чтобы этот налог платили именно богатые», - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, на сегодня проходит общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения налога на богатство, текст которого размещен на официальном сайте Министерства социальной политики. Как ранее заявлял С.ТИГИПКО, средства от данного налога будут направлены в бюджет Пенсионного фонда.

Кроме прочего, законопроект предусматривает увеличение ставки налога на доход физлица с 15% до 20% в случае, если сумма такого дохода превышает 15-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января отчетного года (на сегодня это 14,775 тыс. грн.). Предполагается, что под налогообложение попадает сумма, превышающая данный порог.

Предполагается, что данный законопроект вступит в действие с 1 января 2012 года.

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Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 6° тепла

В субботу, 26 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 5°- 0 мороза, в Карпатах и на юге до 9° мороза; днем 1-6° тепла, в восточной части около 0°.

В Киеве и области без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5°- 0 мороза, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью 2°- 0 мороза, днем 4-6° тепла.

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