Визит Азарова в Астану – поиск партнера в ЕЭП?

Первый в истории 20-летних отношений официальный визит премьер-министра Украины в Казахстан, состоявшийся 24 ноября, был несколько неожиданным. Готовиться он начал лишь за пару недель до назначенной даты.

Зачем визит столь высокого уровня необходимо было совершать именно сейчас, когда торгово-экономическое сотрудничество двух стран идет достаточно успешно? Товарооборот растет, к примеру, в 2009 году он достиг 3,4 млрд. долларов, а за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, увеличился в полтора раза – почти до 3 млрд.

Если и возникают какие-то спорные вопросы на двустороннем уровне, то решаются они обычно в рамках мероприятий, достаточно часто проходящих по линии сотрудничества СНГ. Кстати, Николай Азаров не раз говорил о том, что тем и хороши эти мероприятия, что в ходе них можно уладить практически все проблемы, появляющиеся между странами.

Ответ относительно причины визита напрашивался сам собой. Украине необходимо было детально обсудить с руководством Казахстана нюансы двусторонних и многосторонних отношений после начала работы с 2012 года Единого экономического пространства. В рамках этого объединения будет работать наднациональный орган – Евразийская экономическая комиссия, выполняющая функции правительства ЕЭП. Как это на практике отразится на сотрудничестве, пока не совсем понятно.

Фактически это подтвердил Н.Азаров после встречи с премьер-министром и президентом Казахстана (лишь официальный уровень визита премьер-министра предполагает его встречу с Президентом страны).

В ходе встреч, сообщил он, поднимался вопрос сотрудничества в новых условиях.

«Мы договорились, что Казахстан сделает все от него зависящее, чтобы участие Казахстана в этих интеграционных проектах не препятствовало развитию наших двусторонних отношений, а, наоборот, способствовало», - сказал украинский премьер.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по словам Н.Азарова, в ходе встречи (она проходила без участия СМИ – авт.) пообещал, что если какая-либо из сторон Таможенного союза будет выходить с инициативой изменения условий двусторонней торговли с Украиной, позиция Киева будет «внимательно рассматриваться».

Из слов премьера можно сделать вывод, что Казахстан дал согласие блокировать решения правительства ЕЭП (Евразийской экономической комиссии – авт.), которые бы не устраивали Украину. «Мне Президент Казахстана сказал, что все решения в соответствии с договорными документами принимаются консенсусом. То есть, ни одно решение Таможенного союза или ЕЭП не может быть принято без согласия казахстанской стороны», - подчеркнул премьер.

Более детальную информацию получить не удалось, поскольку время общения Н.Азарова с украинской прессой было ограничено, а встреча представителей СМИ с Н.Назарбаевым не планировалась вообще.

Кроме того, в день визита Н.Азарова в Казахстан появилась информация о возможном участии Президента Украины Виктора Януковича 19 декабря в заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС. Несмотря на то, что она не была подтверждена официально, исключать такой вариант пока нельзя. Косвенным подтверждением возможности участия В.Януковича в этом заседании, в принципе, могут служить и темы, которые обсуждались в ходе визита Н.Азарова в Астану. Кроме вопросов двустороннего сотрудничества поднимались и вопросы трехстороннего – с участием России. В частности, в космической сфере и атомной энергетике.

Кроме того, Н.Азаров предложил вернуться к вопросу создания Украиной, Казахстаном и Россией единого зернового пула. Данный проект, обсуждаемый уже не первый год, в последнее время был практически заморожен.

Если после саммита ЕС (который пока планируется на 19 декабря) В.Янукович все же примет участие в заседании ЕврАзЭс, то эти темы могут быть подняты Киевом как предложения по расширению сотрудничества со странами Таможенного союза.

Юрий Дощатов (УНИАН)