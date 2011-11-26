Обращение Президента Украины к народу в День памяти жертв голодоморов

Дорогие соотечественники!

Ежегодно в конце ноября мы чтим память погибших от страшных голодоморов, которые унесли жизни миллионов людей. Невиданная трагедия мирового масштаба нанесла непоправимый ущерб Украине.

Ужасные годы тоталитаризма стали и духовной катастрофой: было разрушено множество храмов, физически уничтожены и отправлены в лагеря сотни тысяч крестьян, рабочих и представителей интеллигенции, пострадала почти каждая украинская семья.

Свято храня память о трагических страницах нашего прошлого, Украинское государство уверенно движется вперед, развивая гражданское общество на принципах защиты прав и свобод, закладывая прочные основы для грядущих поколений.

Мирного неба, добра и согласия всем, кто живет на нашей щедрой и благословенной земле.

Виктор ЯНУКОВИЧ